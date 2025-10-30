Napoli con gli adolescenti, mercoledì 5 al Maschio Angioino

Presentazione dei progetti “Ali d’Oro” ed “EudAimOnia! Educare Apprendere Orientare alla Felicità” selezionati dall’impresa sociale Con i bambini con il bando per il benessere psicologico degli adolescenti.

Mercoledì 5 novembre 2025 ore 10,00
Sala dei Baroni, Maschio Angioino, Napoli

Proiezione del documentario “Non sono emergenza” realizzato da Con i bambini

Inaugurazione della panchina verde simbolo del contrasto al disagio degli adolescenti con

L’assessora del comune di Napoli Maura Striano (istruzione e famiglie)

Saluti in video di Marco Rossi-Doria, presidente Con i bambini

Francesca Serra, impresa sociale Con i bambini

Valeria Anatrella, presidente della Coop. Soc. Il Grillo Parlante Onlus

Elena Carrucola, presidente Centro Turistico Giovanile TURMED

Simona Manzoni, referente Ali d’Oro

Daniele Esposito, progettista CTG TURMED, per EudAimOnia

Santa Parrello, docente di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, Federico II

Marta Laureanti, CESVI Italia

Asl Napoli 1 Centro

Modera l’evento Giancarlo Macrì, psicologo e psicoterapeuta

 

Alla presenza dei rappresentanti della rete di associazioni, scuole, istituzioni e altre realtà coinvolte nei progetti

