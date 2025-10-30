Napoli con gli adolescenti, mercoledì 5 al Maschio Angioino

Presentazione dei progetti “Ali d’Oro” ed “EudAimOnia! Educare Apprendere Orientare alla Felicità” selezionati dall’impresa sociale Con i bambini con il bando per il benessere psicologico degli adolescenti.
Mercoledì 5 novembre 2025 ore 10,00
Sala dei Baroni, Maschio Angioino, Napoli
Proiezione del documentario “Non sono emergenza” realizzato da Con i bambini
Inaugurazione della panchina verde simbolo del contrasto al disagio degli adolescenti con
L’assessora del comune di Napoli Maura Striano (istruzione e famiglie)
Saluti in video di Marco Rossi-Doria, presidente Con i bambini
Francesca Serra, impresa sociale Con i bambini
Valeria Anatrella, presidente della Coop. Soc. Il Grillo Parlante Onlus
Elena Carrucola, presidente Centro Turistico Giovanile TURMED
Simona Manzoni, referente Ali d’Oro
Daniele Esposito, progettista CTG TURMED, per EudAimOnia
Santa Parrello, docente di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, Federico II
Marta Laureanti, CESVI Italia
Asl Napoli 1 Centro
Modera l’evento Giancarlo Macrì, psicologo e psicoterapeuta
Alla presenza dei rappresentanti della rete di associazioni, scuole, istituzioni e altre realtà coinvolte nei progetti
