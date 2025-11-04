Neonatologia, convegno 10 e 11

- pubblicità -

A Napoli, il 10 e l’11 novembre 2025, presso l’Aula Magna del Centro Congressi Federico II di Napoli, in via Partenope 36, si terrà l’incontro scientifico internazionale Neonatology in Naples, presieduto dal Prof. Francesco Raimondi, Direttore dell’U.O.C. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e Presidente della Commissione per l’Equità delle Cure Neonatologiche sul Territorio Nazionale della Società Italiana di Neonatologia (SIN).

Al Convegno, che ospiterà i maggiori esperti del settore a livello mondiale, come il Prof. Manuel Sanchez Luna, Presidente della Società Spagnola di Neonatologia, il Dott. Karl F. Schettler, Presidente ESPNIC European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care e il Prof. Daniele De Luca, Ordinario di Neonatologia e responsabile della Divisione di Terapia Intensiva Neonatale presso l’Università Saclay di Parigi, saranno affrontati i temi più attuali della neonatologia, con un particolare focus sulla personalizzazione delle cure con il supporto dell’innovazione tecnologica.

Attesi all’incontro che apre la settimana dedicata alla Giornata Mondiale della Prematurità, prevista per il 17 novembre, anche il Rettore Magnifico dell’Università Federico II, Prof. Matteo Lorito; il Sindaco di Napoli, Prof. Gaetano Manfredi; il Presidente della Scuola di Medicina, Prof. Giovanni Esposito; il Direttore Generale AOU Federico II, Dott.ssa Elvira Bianco; il Direttore del DISMET, Prof. Pietro Formisano; il Direttore del DAI Materno Infantile, Prof. Giuseppe Bifulco; il Presidente SIN Campania, Dott. Marcello Napolitano e il Prof. Paolo Giliberti, Presidente onorario.

