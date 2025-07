Ospedale del Mare, polemica Nappi (Lega) – Asl

- pubblicità -

“La disastrosa gestione della sanità campana targata De Luca e Pd – come una sorta di epitaffio su questi tremendi 10 anni – ha ora scritto la più nera pagina, ovviamente secretata, della sua vergognosa stagione: da giorni all’Ospedale del Mare sono sospese tutte le attività di Chirurgia vascolare per urgenze ed emergenze aortiche! L’Asl Na1 si è infatti “dimenticata” di attivare la gara per la fornitura dei dispositivi medici necessari per gli interventi chirurgici su aneurismi e altre patologie dell’aorta. E così, nel 2025, nel “palazzone”, simbolo degli sprechi deluchiani in campo sanitario, si rischia di morire per inefficienza e incapacità gestionali. Di fronte a tale stato di cose, ci chiediamo con quale coraggio questa Amministrazione regionale ha distribuito a pioggia, anche quest’anno, cospicui premi ad personam ai direttori generali delle Asl e con quali criteri sono stati selezionati e ora addirittura confermati con logiche altrettanto incomprensibili. Per fare emergere tutte le gravissime responsabilità di questo ulteriore enorme errore gestionale non solo presenteremo nell’immediato apposita interrogazione consiliare, ma informeremo della vicenda anche il Ministro della Salute perché si adotti ogni misura idonea a mettere fine a questa vergognosa situazione e a fare piena luce su chi l’ha causata. Nel frattempo, se avesse un minimo di decenza, il responsabile dovrebbe comunque dimettersi direttamente. Piuttosto, e ancor di più in considerazione delle condizioni in cui devono lavorare, il nostro plauso va a medici e infermieri, vero e solo miracolo della sanità campana”. È quanto denuncia Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.

La replica dell’Asl Napoli 1 per bocca del direttore generale Ciro Verdoliva: «Nessuno stop, interventi regolari»

«O il consigliere Nappi mente sapendo di mentire o, cosa forse anche peggiore ma probabile, non ha proprio idea di ciò che dice, e rappresenta solo una parte dei fatti», ha affermato il direttore generale in un comunicato. Verdoliva ha smentito la sospensione delle attività, supportato anche dal direttore dell’Uoc di Chirurgia vascolare ed endovascolare, dottor Gennaro Vigliotti.

Vigliotti ha chiarito: «La lettera informativa del 16 luglio 2025 era relativa alla situazione di difficoltà nell’acquisizione di endoprotesi aortiche, in corso di ultimazione della nuova gara aziendale per i tempi tecnici richiesti. Il 17 luglio mattina, insieme al direttore sanitario e amministrativo, abbiamo risolto per i mesi di luglio e agosto con l’acquisto nominativo per i pazienti ricoverati e con l’indizione di RDO per i bisogni della Uoc».

E ancora: «Al momento non ci sono altri pazienti in lista d’attesa con aneurisma aortico da sottoporre a endoprotesi. Oggi sono stati operati due pazienti per patologia aortica con endoprotesi regolarmente acquisite. Mercoledì prossimo sono previste altre due procedure di posizionamento». L’Asl Napoli 1 ha quindi ribadito che nel mese di luglio sono stati eseguiti cinque interventi chirurgici per patologie aortiche; che la gara per la fornitura dei dispositivi medici è stata deliberata il 3 gennaio 2025 e si trova nella fase finale; che la continuità del servizio è stata garantita con l’avvio tempestivo delle procedure di acquisto (RDO) per le endoprotesi necessarie.

Controreplica di Nappi

“Le menzogne raccontate dal direttore generale dell’Asl Na1 sono smentite dal documento che allego. Se in precedenza, auspicavo un passo indietro da parte di chi non è in grado di gestire la sanità campana anche nei suoi profili più delicati, ora le dimissioni sono un atto dovuto. Perché chi mente su una cosa come questa, è in grado di fare qualunque altra cosa”.

“Sono passati dal sostenere che le mie sarebbero ‘affermazioni destituite di ogni fondamento’ a parlare di ‘rappresentazione parziale dei fatti’… E questo è sufficiente a comprendere che ci troviamo di fronte a giocolieri da circo, non ad amministratori della sanità pubblica. Ad ogni modo, non si sforzino ancora a trovare giustificazioni dell’ingiustificabile. Sappiamo invece che, quando avremo acquisito tutti gli atti nell’esercizio delle funzioni ispettive che competono ai consiglieri regionali, li trasmetteremo alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti, per l’inevitabile seguito di competenza. Del resto, appare molto difficile, se non impossibile, negare l’evidenza di fronte alle testuali parole utilizzate dal dirigente dell’UOC di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare: COMUNICAZIONE URGENTE DI SOSPENSIONE FORZATA DELLA ATTIVITÀ DI CHIRURGIA VASCOLARE PER URGENZE ED EMERGENZE AORTICHE”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.