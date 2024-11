Otorinolaringoiatria, riconosciuta eccellenza Monaldi

- pubblicità -

«Siamo orgogliosi di comunicare che il reparto di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Monaldi è stato decretato quale primo centro nel Sud del Paese, sia per la quantità sia per la complessità dei casi trattati».

A dirlo, citando i dati Agenas sul trattamento dei tumori maligni della laringe, è il professor Giuseppe Tortoriello, direttore U.O.C. di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale dell’Ospedale Monaldi di Napoli.

E proprio l’Unità Operativa Complessa diretta dal professor Tortoriello è oggi al centro del panorama sanitario nazionale nella standardizzazione della tecnica chirurgica per il posizionamento di protesi fonatorie.

L’impiego della protesi fonatoria già in modalità primaria, durante l’intervento radicale di laringectomia totale per tumori localmente avanzati, rappresenta un momento fondamentale per la “nuova voce” che i pazienti utilizzeranno già all’atto della dimissione. Il recupero precoce della voce, grazie alla protesi fonatoria, ha dei risvolti molto importanti sulla qualità di vita del paziente, favorendone un rapido recupero funzionale normale a un ritorno alla socialità, nella famiglia, nell’ambiente di lavoro e nella quotidianità in generale.

Nei giorni 13 e 14 novembre 2024, si terrà un corso di “Chirurgia e Riabilitazione”, che si offrirà un programma completo, comprensivo di lezioni teoriche tenute da esperti del settore e sessioni di live surgery e prevederà la partecipazione di circa 20 Medici Specialisti provenienti da tutta Italia, consentendo agli stessi di conoscere e approfondire le tecniche operatorie della chirurgia laringea, in tempo reale, nonché di confrontarsi sugli aspetti della gestione post-operatoria delle protesi fonatorie.

«La U.O.C. di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Monaldi è un centro di eccellenza per il trattamento dei tumori della laringe e con questo corso si propone di fornire strumenti preziosi per una gestione integrata e multidisciplinare, fondamentale per migliorare la qualità di vita, l’assistenza e il recupero dei pazienti sottoposti a laringectomia totale e posizionamento di protesi fonatoria» commenta l’avvocato Anna Iervolino, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli.