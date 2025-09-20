Pascale, sindacati in agitazione

- pubblicità -

Sindacati della dirigenza sanitaria in stato di agitazione e pronti ad un’assemblea generale per affrontare una situazione considerata ormai “insostenibile e inaccettabile”.

Al centro della polemica ci sono diverse decisioni assunte dal direttore generale dell’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale”, Maurizio di Mauro.

«Una linea di direzione – denunciano i sindacati Anaao Assomed, Cimo, Anpo, Cgil, Cisl, Uil, Fesmed e Aaroi Emac – che in molti casi non tiene in alcun conto il Contratto Collettivo Nazionale e che, cosa ancor più grave, non sembra improntata al confronto con le parti sociali».

Martedì 23 l’incontro che potrebbe far rientrare lo stato di agitazione o accendere ancor più la protesta.

«La nostra non è una battaglia contro qualcuno – concludono i rappresentanti sindacali – ma un appello al dialogo. Siamo pronti a sederci attorno a un tavolo, con spirito costruttivo, per trovare insieme soluzioni che garantiscano il rispetto dei diritti, la valorizzazione dei professionisti e, soprattutto, la qualità delle cure per i pazienti».