Podiatria e reumatologia, incontro il 24 maggio

Le malattie reumatiche e quelle vascolari possono compromettere la biomeccanica dell’arto inferiore.

Se ne discuterà sabato 24 maggio all’hotel Ramada di Napoli (Via Galileo Ferraris, 40) nel Congresso Internazionale di Podiatria che vedrà confrontarsi massimi esperti tra cui i professori statunitensi Kevin A. Kirby di Sacramento in California e Howard J. Dananberg di Bedford nel New Hampshire.

Presidenti del congresso dal titolo “Il ruolo dell’infiammazione reumatica e vascolare nella compromissione della biomeccanica dell’arto inferiore”, sotto la guida scientifica del dottor Gaetano Di Stasio, saranno Bruno Amato, Professore Associato di Chirurgia Vascolare dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e il professor Raffale Scarpa, già Direttore UOC di Reumatologia dell’AOU Policlinico Federico II di Napoli.

«Questo Convegno Scientifico, centrato sulla compromissione biomeccanica dell’arto inferiore nelle malattie reumatiche e vascolari a patogenesi infiammatoria – spiega il dottor di Stasio – parte con un aggiornato inquadramento fisiopatologico dell’Artrite Reumatoide, della Sclerosi Sistemica, delle Vasculiti, della Sindrome di Behcet, oltreché della più comune ulcera varicosa. Successivamente esso affronta gli aspetti salienti del danno biomeccanico nelle diverse situazioni e ne mette in rilievo innanzitutto le misure preventive e successivamente quelle riabilitative e terapeutiche propriamente dette. Da questa giornata di confronto, che coinvolge diversi Specialisti Italiani e Stranieri, emerge quindi un’occasione di approfondimento unica in quanto rivolta anche alle fasi precliniche, prima che il danno funzionale si verifichi e/o si “consolidi”».

All’evento, che ha già ottenuto il patrocinio della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università di Barcellona e la conferma della partecipazione di specialisti anche da Inghilterra, Svizzera e Spagna, è accreditato ECM per le seguenti figure professionali: fisioterapista, massofisioterapista,

medico chirurgo (malattie metaboliche e diabetologia, chirurgia vascolare, medicina fisica e riabilitazione, ortopedia e traumatologia, reumatologia), podologo e tecnico ortopedico.

