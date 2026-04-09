Prevenzione anca, sabato 11 Quartier Generale Marina Militare

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In occasione delle iniziative legate alla Giornata del Mare, la Marina Militare promuove a Napoli una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria, offrendo alla cittadinanza uno screening clinico-strumentale gratuito per la diagnosi della pre-artrosi dell’anca.

Un appuntamento che, nel solco dei valori culturali e sociali legati al mare, si arricchisce di una ulteriore dimensione, quella della tutela della salute e della prevenzione, a conferma di come la Giornata del Mare rappresenti anche un’importante opportunità per promuovere il benessere della persona e diffondere la cultura della prevenzione.

L’iniziativa si terrà sabato 11 aprile 2026, presso il Quartier Generale della Marina Militare di Napoli, in Via Acton n.1, e sarà rivolta in particolare agli adulti tra i 20 e i 50 anni, fascia nella quale un intervento tempestivo può contribuire a prevenire l’evoluzione verso patologie più complesse.

Nel corso della giornata, articolata in due sessioni, dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00, sarà possibile accedere a un percorso sanitario completo che prevede:

accoglienza e informazione preliminare presso punti informativi dedicati;

visita ortopedica specialistica con rilascio di referto;

eventuale esame radiografico (RX) nei casi con sospetto clinico;

refertazione immediata e colloquio con il radiologo;

consulto finale con lo specialista ortopedico, con indicazioni terapeutiche nei casi di pre-artrosi diagnosticata.

L’attività sarà svolta da un’équipe qualificata composta da medici radiologi, ortopedici e tecnici di radiologia, con il supporto delle strutture sanitarie della Marina Militare.

Parallelamente allo screening, è prevista una conferenza divulgativa aperta al pubblico, dedicata alla sensibilizzazione sui corretti stili di vita, sulla prevenzione e sull’importanza di una diagnosi precoce nelle patologie articolari.

L’iniziativa rappresenta un’ulteriore testimonianza dell’impegno della Marina Militare nel porsi al servizio della collettività, valorizzando il proprio ruolo non solo istituzionale, ma anche sociale, attraverso attività concrete a beneficio dei cittadini.

La partecipazione è gratuita, fino ad esaurimento delle disponibilità.