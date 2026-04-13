Prevenzione gratuita alla Sanatrix sabato 18

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La prevenzione rappresenta il primo e più efficace strumento per prendersi cura della propria salute. Controlli periodici e diagnosi precoce possono fare la differenza, spesso in modo determinante, ed è proprio per promuovere questa consapevolezza che la Clinica Sanatrix, da oltre 60 anni nel cuore del Vomero, organizza sabato 18 aprile un Open Day dedicato alla prevenzione, offrendo l’opportunità di accedere gratuitamente a visite specialistiche ed esami diagnostici.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare le persone ai percorsi di controllo e monitoraggio, troppo spesso rimandati o trascurati. Investire nella prevenzione significa infatti intervenire prima che eventuali patologie si manifestino o evolvano, migliorando in modo significativo le possibilità di cura e la qualità della vita. In questo senso, l’Open Day vuole essere non solo un’occasione di accesso ai servizi sanitari, ma anche un momento di sensibilizzazione e responsabilizzazione.

Nel corso della mattinata saranno disponibili, su prenotazione, diverse prestazioni sanitarie. Le visite ginecologiche con Pap test offriranno un importante strumento di prevenzione per la salute femminile. Le visite chirurgiche con colonscopia saranno rivolte a donne e uomini over 50 con specifici fattori di rischio, mentre le consulenze psicologiche rappresenteranno uno spazio dedicato all’ascolto e al benessere emotivo. Saranno inoltre effettuati esami di ecocolordoppler dei tronchi sovra-aortici e dell’aorta addominale, indicati per il monitoraggio della salute vascolare.

Tutte le attività si svolgeranno con un numero limitato di accessi, al fine di garantire attenzione e qualità. Per alcune prestazioni, come la colonscopia, è prevista nei giorni precedenti una visita chirurgica.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione tramite il CUP della Clinica. Ogni utente potrà prenotare una sola prestazione.