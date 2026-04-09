Prevenzione, Lions Day domenica 12 in Piazza Plebiscito

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Domenica 12 aprile 2026 la monumentale cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli si trasformerà in un grande villaggio della solidarietà per la quinta edizione del Lions Day, un evento di portata internazionale che celebra il settantovenimo anniversario di una ricorrenza nata nel 1945 quando i leader Lions furono chiamati a contribuire alla stesura della carta costitutiva delle ONG presso le Nazioni Unite.

Sotto il patrocinio del Comune di Napoli, la giornata si svilupperà come un’esperienza corale dedicata alla sostenibilità e all’inclusione, coordinata dal Governatore del Distretto 108 YA Pino Naim con il supporto della referente Elena Di Gennaro e la partecipazione attiva dei giovani dei Club Leo, che porteranno il loro entusiasmo al servizio della cittadinanza. L’evento si propone come un vero e proprio presidio di salute pubblica, offrendo dalle ore dieci alle diciannove, con una breve pausa pomeridiana, una serie imponente di screening medici gratuiti effettuati a bordo di camper attrezzati.

I cittadini potranno accedere a visite specialistiche che spaziano dall’esame spirometrico alla misurazione della glicemia, includendo consulenze nutrizionali, psicologiche, controlli della vista e un approfondito test dell’udito realizzato grazie alla preziosa collaborazione di Amplifon, dell’associazione Rosso Partenope, fino a esami cardiologici, senologici, dermatologici, ortopedici e radiologici eseguiti con l’assistenza dell’ASL Napoli 1 e del 118. A completare questo sforzo collettivo verso il benessere fisico si aggiungeranno la raccolta di sangue curata dall’AVIS, la storica raccolta di occhiali usati e le sessioni informative sulla sicurezza sul lavoro promosse da INAIL, UNTESIL e dall’Accademia delle Opportunità. Parallelamente alla prevenzione medica, il Lions Day 2026 abbraccerà la cultura come strumento di cura attraverso la collaborazione straordinaria con l’Associazione La Memoria dell’Arte, partendo dalla profonda convinzione che la bellezza rappresenti una forma di prevenzione contro il degrado e l’incultura, agendo come una vera e propria terapia capace di migliorare la qualità della vita e favorire l’equilibrio interiore. In questa occasione, l’iscrizione alle attività dell’associazione sarà totalmente gratuita e offrirà ai partecipanti una consulenza artistica personalizzata, mentre i primi cento iscritti riceveranno in omaggio una stampa dell’artista Francesca Capitini raffigurante la Madonna con il Bambino, opera già apprezzata da Papa Leone XIV durante l’udienza privata in Vaticano dell’ottobre 2025.

L’intera manifestazione sarà accompagnata da un costante dialogo tra le istituzioni e il pubblico grazie a un palco centrale con cento sedie dove, accanto agli interventi del Sindaco Gaetano Manfredi e dell’Assessore alla Salute Vincenzo Santagada, i medici specialisti approfondiranno temi cruciali per la salute pubblica. La giornata sarà inoltre animata da un ricco programma artistico che vedrà alternarsi le esibizioni della Compagnia Ritmo d’Oriente, i laboratori di danza di The Space Dance Lab e The Big Agency di Miky, lo spettacolo della società I Doc in Scena con la scuola Emozione in Movimento e la performance live della cantautrice Susanna Reppucci; un momento di grande prestigio sarà segnato dalla partecipazione del tenore Giuseppe Gambi, che con la sua voce arricchirà l’evento prima della grande chiusura serale prevista per le ore ventuno con il concerto del Gruppo Sole e Luna. Attraverso questa fusione tra medicina, arte e spettacolo, il Lions Clubs International rinnova il suo impegno globale confermando Napoli come capitale della solidarietà per un mondo che ha sempre più bisogno di armonia e consapevolezza.