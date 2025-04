Prevenzione, Lions Day in Piazza Plebiscito domenica 13

- pubblicità -

Il 13 aprile 2025, la storica Piazza del Plebiscito di Napoli ospiterà il Lions Day 2025, una delle manifestazioni pubbliche più attese organizzata dal Lions International Distretto 108 YA.

Questo evento, giunto alla sua terza edizione consecutiva nel cuore pulsante di Napoli, è stato fortemente voluto dal Governatore Tommaso Di Napoli e dalla Responsabile Distrettuale Elena Di Gennaro, con la collaborazione organizzativa di Antonio De Martino e il supporto tecnico di Gabriele Mastrobuono.

Un appuntamento di rilevanza sociale che ha ricevuto il sostegno ufficiale dalla Giunta Regionale della Campania e dal Comune di Napoli, che hanno riconosciuto il Lions Day come un evento fondamentale per la promozione della salute e la valorizzazione del territorio campano.

Lions Day non è solo un’occasione di incontro, ma anche un’importante opportunità per scoprire i valori che da sempre guidano il movimento Lions: solidarietà, servizio alla comunità e miglioramento della qualità della vita.

Il pubblico avrà accesso a una serie di esami diagnostici gratuiti, grazie alla collaborazione di medici specialisti che offriranno il loro supporto per garantire una prevenzione efficace.

Tra i numerosi servizi offerti, ci saranno:

* Esame spirometrico

* Misurazione della glicemia e valutazione del rischio

* Consulenza nutrizionale

* Esame baropometrico

* Controllo della vista

* Esame audiometrico

* Esame cardiologico

* Esame senologico

* Clinica psicologica e psicoterapeuta

* Prevenzione degli infortuni

* Screening oncologici eseguiti dell’ASL di Napoli

Non solo salute, ma anche informazione e sensibilizzazione: su un palco appositamente allestito, esperti del settore medico-terapeutico si alterneranno per offrire consulenze, approfondimenti e suggerimenti su tematiche legate alla salute, alle patologie comuni e ai corretti stili di vita. Un’opportunità imperdibile per imparare a prendersi cura di sé e vivere in modo più consapevole e sano.

A rendere ancora più speciale l’evento, numerosi artisti di strada accompagneranno la giornata con esibizioni musicali, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Un sentito ringraziamento va ai sostenitori storici dell’iniziativa, che continuano a supportare con passione questo evento che è ormai un appuntamento fisso nel calendario di Napoli.

Con questa manifestazione, il Lions Club conferma il proprio impegno nella promozione della salute, della prevenzione e del benessere collettivo, continuando la propria tradizione di solidarietà sociale e di servizio alla comunità.

Un’occasione unica, aperta a tutti, per informarsi, prendersi cura della propria salute e vivere una giornata all’insegna della solidarietà e della prevenzione.

Non mancate, vi aspettiamo il 13 aprile in Piazza del Plebiscito per una giornata ricca di salute, informazione e tanto divertimento!