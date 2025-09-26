Prevenzione oncologica domenica 28 a Bacoli

Un dato resta inconfutabile: la diagnosi precoce salva la vita. Domenica 28 settembre, infatti, a Bacoli (Napoli), presso l’istituto Comprensivo Plinio Il Vecchio in Via Cuma 282, ci sarà la giornata di prevenzione senologica e dermatologica.
Con il patrocinio del Comune di Bacoli e della Lega Navale Italiana, Sezione di Bacoli, a partire dalle ore 9.00 fino alle 13.00, ci saranno visite senologiche ed ecografie mammarie eseguite dai dottori: Ghassan Merkabaoui, Martina Di Meo e Andrea Conzo. Le visite dermatologiche saranno a cura del dott. Michele La Vedova.
Fare giornate di prevenzione intese con programmi di screening e campagne di sensibilizzazione e informazione, è il progetto che da anni porta avanti il dottore Ghassan Merkabaoui, Dirigente medico presso l’U.O. Oncologica medica, Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, e Presidente dell’Associazione ‘Oltre il rosa la forza della Vita”.
Sono ancora troppo poche le persone che seguono le raccomandazioni per prevenire il cancro, complici a volte le informazioni poco chiare. È su questo aspetto che il dott. Merkabaoui da anni punta all’informazione su tutto il territorio della Campania.
“E’ ormai risaputo – afferma il dott Merkabaoui – che uno stile di vita attento e consapevole, un regime alimentare sano, ispirato alla dieta mediterranea, una regolare attività fisica, l’eliminazione del fumo, consumare con moderazione gli alcolici, ed evitare una eccessiva esposizione al sole, aiuterebbero a ridurre la probabilità di sviluppare patologie oncologiche del 40%. Questo ci deve rendere più responsabili e seguire le regole per il nostro prezioso elisir di benessere e lunga vita”.
La riduzione dei fattori di rischio e una diagnosi corretta e precoce, sono i modi più efficaci per prevenire problematiche importanti. La prevenzione ti salva la vita!
Sabrina Ciani
