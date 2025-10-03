Prevenzione tumore al seno, Yamamay sempre al fianco di Lilt

- pubblicità -

Yamamay rinnova per il dodicesimo anno consecutivo il proprio impegno con LILT, Lega

Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Per il sesto anno consecutivo, per tutto il mese di ottobre, Yamamay e LILT lavoreranno ancora una volta insieme per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella.

Le donne interessate, entrando in un negozio Yamamay, avranno infatti la possibilità di scansionare un QR code dal materiale informativo dedicato e scaricare un voucher per

poter prenotare una visita senologica (non strumentale) gratuita presso una delle Associazioni LILT aderenti alla campagna (fino ad esaurimento delle disponibilità).

Quella tra Yamamay e LILT è una liaison di lunga data che va oltre alla campagna “LILT for WOMEN – Campagna Nastro Rosa” programmata per il mese di ottobre, infatti per Yamamay, in quanto azienda principalmente di donne e per le donne, la sensibilizzazione del cliente e dei propri dipendenti alla prevenzione del tumore al seno rappresenta un impegno costante.

Grazie alla collaborazione con LILT, per dare un seguito attivo al concetto di prevenzione, da anni Yamamay dà infatti la possibilità alle proprie dipendenti di fare visite senologiche ed ecografie al seno in azienda gratuitamente.

“Teniamo molto al percorso iniziato con LILT, per questo ogni anno ci impegniamo per rinnovare il nostro contributo all’Associazione. Il sostegno per la ricerca scientifica e per la nostra comunità rappresenta infatti per Yamamay un impegno prioritario, e, attraverso la ‘Campagna Nastro Rosa’ e le visite senologiche gratuite che organizziamo annualmente dal 2013 vogliamo continuare ad offrire un aiuto concreto per continuare a diffondere la cultura della prevenzione nella lotta contro il tumore al seno.” Barbara Cimmino CSR Director di Yamamay