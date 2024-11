Prevenzione urologica anche martedì 19

- pubblicità -

“Come ogni anno, ormai dal 2018, la Fondazione Pro in occasione della giornata Internazionale dell’Uomo patrocinata dall’Unesco, il 19 novembre celebra l’Androday. Una giornata dedicata alla sensibilizzazione e alla diffusione della cultura della prevenzione sul tumore alla prostata.

“Quest’anno vogliamo essere tra la gente grazie alla nostra unità mobile per eseguire screening gratuiti: un esame della prostata che, se eseguito in tempo, può salvare vite. E’ necessario portare la prevenzione quanto più vicino alle persone, in particolare gli uomini, se si vogliono ottenere risultati tangibili”, spiega il professor Mirone, urologo e presidente della Fondazione Pro, invitando all’appuntamento per lo screening gratuito previsto il 19 Novembre, in piazza Municipio a Napoli – dalle 9.00 alle 13.00.

Si tratta dell’ultima tappa organizzata in occasione del “Movember”, il mese della prevenzione maschile. L’obiettivo è individuare l’eventuale presenza del carcinoma prostatico per agire d’anticipo con un piano di cura adeguato, aumentando le possibilità di guarigione e riducendo il rischio di trattamenti invasivi.

Gli specialisti di Fondazione Pro sono attivi a bordo dell’Unità Urologica Mobile per offrire visite e screening completamente gratuiti a tutti gli uomini tra i 50 e i 70 anni. Basta recarsi presso l’unità mobile per effettuare la visita. Non è necessaria la prenotazione.