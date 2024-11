Prevenzione urologica in Piazza Dante

- pubblicità -

La prevenzione torna in piazza a Napoli con visite e screening gratuiti per la diagnosi precoce del cancro alla prostata: un’iniziativa promossa da Fondazione Pro, presieduta dal prof. Vincenzo Mirone, in occasione del “Movember”, il mese della prevenzione maschile.

L’obiettivo è individuare l’eventuale presenza del carcinoma prostatico per agire d’anticipo con un piano di cura adeguato, aumentando le possibilità di guarigione e riducendo il rischio di trattamenti invasivi.

Gli specialisti di Fondazione Pro sono attivi a bordo dell’Unità Urologica Mobile per offrire visite e screening completamente gratuiti a tutti gli uomini tra i 50 e i 70 anni. La prossima tappa è prevista il 16 Novembre, in Piazza Dante – dalle 9.00 alle 13.00.

Gli interessati possono recarsi presso l’unità mobile, senza bisogno di prenotazione o di ticket: sul camper ci sarà un medico che farà compilare un questionario anonimo con i dati essenziali per l’anamnesi e procede poi alla visita. Al termine se c’è necessità, il medico prescrive ulteriori indagini che il paziente potrà fare dove preferisce.