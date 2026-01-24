Prevenzione Veterinaria, appuntamento in Piazza Plebiscito

- pubblicità -

Domenica 25 gennaio si tiene, per la prima volta, la Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria, istituita il 1° aprile dello scorso anno per valorizzare il ruolo strategico della medicina veterinaria nella tutela della salute pubblica secondo l’approccio integrato One Health, fondato sull’interconnessione inscindibile tra salute umana, animale e ambientale.

La Regione Campania, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali – Università Federico II, con il patrocinio del Comune di Napoli e il supporto della Protezione Civile della Regione Campania, ha promosso una giornata dedicata alla salute degli animali come presidio di salute pubblica.

Il programma prevede, presso la sala dei Baroni del Maschio Angioino (dalle 9.30 alle 13.30), un convegno sul tema “La forza della diversità per una salute unica” e contemporaneamente, dalle 10 alle 17, in piazza del Plebiscito laboratori didattici, dimostrazioni pratiche, stand dedicati alla prevenzione.

2.500 metri quadri dedicati alla prevenzione: il villaggio, allestito dalla Protezione Civile della Regione Campania, ospiterà 16 gazebo, oltre ad un’area kids e ad una clinica mobile. Un’attenzione particolare è riservata ai più piccoli, con percorsi educativi pensati per imparare divertendosi, tra cui la Fattoria Didattica Zooantropologica, un’esperienza immersiva per avvicinare i bambini al mondo rurale e animale, con il laboratorio dei mangimi, a quello delle ap, a quello delle uova e dei selvatici. Ci sarà spazio anche per dimostrazioni di falconeria, per il “Gioco dell’Oca Alimentare”, per il Teatrino scientifico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e per le osservazioni al microscopio.

“Sarà l’occasione per fare prevenzione a 360 gradi”, ha detto l’assessore regionale Fiorella Zabatta che ha, tra le altre, le deleghe alla tutela degli animali, biodiversità e protezione civile. “Dobbiamo puntare a diffondere la cultura della prevenzione in ogni ambito: l’istituzione della giornata nazionale rappresenta un passaggio importante da questo punto di vista poiché, in coerenza con l’approccio One healt, la prevenzione veterinaria viene vista come presidio fondamentale di sicurezza sanitaria e tutela delle comunità. Ed è proprio in questa logica che abbiamo pensato di aggiungere anche gli InfoPoint della protezione civile dedicati ai rischi legati ai fenomeni naturali che possono interessare il territorio e, anche, allo specifico tema dei Campi Flegrei, ossia al fenomeno del bradisismo e al rischio vulcanico che interessano la caldera”.

Il villaggio dedicato alla Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria così come l’approfondimento scientifico che si tiene al Maschio Angioino sono aperti a tutti e l’ingresso è libero. I visitatori potranno incontrare professionisti del settore, ricevere informazioni su prevenzione e benessere animale, conoscere da vicino il ruolo del medico veterinario nella sanità pubblica e comprendere come la prevenzione rappresenti un investimento fondamentale per la salute collettiva.