Primari del Cardarelli in piazza per le Giornate Napoletane della Salute

Il Cardarelli è in piazza del Plebiscito il prossimo weekend per orientare i cittadini su alcune tematiche di salute in cui l’ospedale napoletano è una riconosciuta eccellenza. Il focus dell’attività, infatti, si incentrerà su alcuni incontri illustrativi che permetteranno ai cittadini di conoscere i servizi dell’ospedale e avere le informazioni giuste per individuare a chi rivolgersi in caso di bisogno.

Ad essere protagonisti, presso lo spazio dedicato all’Azienda Ospedaliera “Antonio Cardarelli”, saranno:

l’ unità di diabetologia sabato alle ore 11.00 col focus “Il Diabete in gravidanza : consigli utili per la salute della mamma e del bambino”

il reparto di chirurgia plastica sabato alle ore 12.00 col focus “ Benessere e bellezza : le opportunità della chirurgia plastica”

il reparto grandi ustionati sabato alle ore 16.00 col focus “”Grandi ustionati: le testimonianze di chi ce l’ha fatta”

il centro anti veleni sabato alle ore 17.00 col focus “Passeggiate in sicurezza: tutto quello che c’è da sapere su intossicazione da funghi e morsi di vipera”

Il reparto di pneumologia con terapia semintensiva domenica alle ore 10.00 “Dal russare alle apnee notturne: un disturbo del sonno da non sottovalutare”

il reparto di riabilitazione domenica alle ore 11.00 con “Anziani in movimento: consigli utili per una vita attiva e sana”

l’unità di immunologia domenica alle ore 13.00 con “Vaccini: alleati e non nemici”

Le due giornate vedranno la presenza in piazza del Plebiscito, presso lo stand dell’Ospedale Cardarelli, di molti dei primari dell’ospedale e del Direttore Sanitario dell’Azienda, Mario Massimo Mensorio.

Inoltre, sarà possibile richiedere direttamente sul posto visite gratuite, prenotandosi presso gli stand allestiti dinanzi al truck dell’ospedale Cardarelli ad uno degli 8 ambulatori: endocrinologia, pneumologia, immunologia e allergologia, terapia del dolore, neurologia, riabilitazione specialistica, diabetologia e genetica medica. A bordo ci saranno gli specialisti e la strumentazione necessaria per effettuare i consulti.

Fissa invece la presenza in piazza per tutti e due giorni dei punti informativi: Sportello Amico Trapianti, Centro Donazione Sangue e Sportello Malattie Rare.