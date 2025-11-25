Pronto Soccorso Rosa, al Cardarelli accolte 183 donne

- pubblicità -

Nei primi mesi del 2025 sono state 183 le donne che si sono rivolte al Pronto Soccorso del Cardarelli a causa di violenze subite per ragioni di genere.

La media, superiore a quella di un accesso ogni due giorni, rappresenta il dato più alto registrato dall’ospedale negli ultimi 3 anni. Lo scorso anno, infatti, le donne vittima di violenza che si erano rivolte al Pronto Soccorso dell’ospedale napoletano erano state 180, mentre nel 2023 si erano fermate a 175.

L’Azienda Ospedaliera Cardarelli è tra le realtà italiane che registra i numeri più alti di accessi in Pronto Soccorso per violenza di genere. Dal 2016, anno di avvio del percorso rosa presso l’ospedale napoletano, sono state 1700 le donne che sono state accolte dal personale dell’ospedale. Ad ognuna di esse è stato proposta una presa in carico complessiva che, se la donna lo desidera, può indirizzare ai servizi territoriali antiviolenza ed alla denuncia alle autorità giudiziarie.

Dice Antonio d’Amore, direttore generale dell’AORN A. Cardarelli: “Il nostro ospedale rappresenta anche in questi casi una prima linea di assistenza, la violenza di genere è un’emergenza vera e propria, un fenomeno in cui il nostro Pronto soccorso è coinvolto direttamente, prestando cure nell’immediato ma non solo. Alla prestazione sanitaria pura si affianca infatti una presa in carico globale con assistenti sociali e supporto psicologico, che fa sì che la persona vittima di violenza sia accolta e accompagnata lungo un percorso che la porterà a ricominciare una nuova vita. Per sé ma, sempre più spesso, anche per i propri figli e la propria famiglia. In questo il Cardarelli ha un ruolo di presidio sociale molto delicato ed importante”.

Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e di genere il Cardarelli ricorda che ha attivato un numero di telefono per la gestione delle violenze +39 366 613 98 28