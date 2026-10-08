Race for The Cure, 3 giorni di salute e inclusione sociale

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Napoli si prepara ad accogliere la X edizione della Race for the Cure, l’evento simbolo di Komen Italia dedicato alla prevenzione e alla lotta ai tumori del seno, in programma dal 9 all’11 ottobre in piazza del Plebiscito.

La presentazione a Palazzo San Giacomo

L’edizione 2026, presentata oggi nella Sala Giunta del Comune di Napoli, alla presenza di Emanuela Ferrante assessora allo Sport e alle Pari opportunità del Comune di Napoli, Marzia Imperiali di Francavilla presidente Komen Comitato Campania, Colonnello Alberto Valent comandante S.M. Nunziatella, Bruno Daniele dirigente Unità Oncologica Ospedale del Mare, Alessandra Rubino Responsabile del Bilancio Sociale di Kimbo, nasce con un obiettivo preciso: essere la Race più inclusiva mai realizzata in città, rendendo la prevenzione concretamente accessibile e riducendo le barriere che ancora possono ostacolare l’accesso alla salute.

Per questo, accanto alle attività della manifestazione, saranno presenti interpreti LIS e realtà impegnate quotidianamente sul fronte dell’inclusione e della partecipazione, tra cui FAND, ENS sez. prov. Napoli e UICI. Proprio l’UICI sarà presente con una propria Carovana per offrire gratuitamente screening della vista.

Domenica 11 ottobre sarà presente alla Race Angela Procida, medaglia di bronzo nei 50 dorso S2 alle Paralimpiadi di Parigi 2024 e ai Mondiali di Singapore 2025.

Il Villaggio della Salute con la Carovana della Prevenzione

Il cuore della manifestazione resta il Villaggio della Salute, dove per tre giorni la Carovana della Prevenzione di Komen Italia offrirà screening gratuiti con ecografie e mammografie rivolte alle fasce di età under 40 e over 69.

La Race for the Cure si apre tradizionalmente con le Donne in Rosa, protagoniste della manifestazione: donne che stanno affrontando o hanno superato un tumore al seno e che, attraverso la caratteristica maglia rosa, contribuiscono a portare al centro dell’attenzione pubblica il valore della prevenzione e della diagnosi precoce. Quest’anno saranno accompagnate in una speciale parata dagli Allievi e dalle Allieve della Scuola Militare Nunziatella, che prenderanno parte anche alle diverse attività del Villaggio della Salute, grazie alla particolare sensibilità del Comandante Colonnello Alberto Valent nei confronti dei valori della prevenzione, della solidarietà e della cultura della salute.

Formazione, divulgazione, benessere e sport

Durante i tre giorni, gli spazi della piazza saranno animati da incontri, attività di informazione e divulgazione, momenti dedicati al benessere e iniziative sportive per bambini, ragazzi, adulti.

Spazio alle nuove generazioni: venerdì 9 ottobre, alle ore 9.00, Alessandro Coppola, presidente di VEDO OLTRE APS, insieme a un gruppo di studenti dell’Istituto Salesiani di Napoli e delle atlete Primavera 1 Nazionale (Under 19) con la team manager Primavera de La Napoli Women, aprirà il programma del Villaggio della Salute e parteciperà a “I Luminari incontrano gli studenti”. Saranno proprio i ragazzi a porre le loro domande ad alcuni tra i più autorevoli professionisti della sanità e della ricerca, confrontandosi su prevenzione, alimentazione, sport e corretti stili di vita per costruire una nuova cultura della prevenzione. Interverranno Bruno Daniele, Michelino De Laurentiis, Raffaella Ruocco, Tommaso Pellegrino, Silvia Fattoruso, Raimondo Di Giacomo, Mena Pia Panico, Livia Augustin, Carlo Cafiero, Ferdinando Riccardi, Antonia Martino e Mario Rubino. Non mancheranno musica, intrattenimento, presentazione di libri con Monica Oriente, Enrico Antonio Errico, Alessio Volpe e testimonianze delle donne in Rosa.

Bianca Pesante Cocozza di Montanara introduce la sessione dedicata al benessere, alimentazione e prevenzione per la salute delle donne con Angelica Amodei, Marcella Montemarano, Maddalena Piro.

Sport e movimento

Ampio spazio sarà dedicato allo sport e al movimento, dal jazzercise al pilates, dallo yoga al taijiquan, fino al qi gong, alla scherma, al taekwondo, al rugby, al tiro con l’arco, al tennis e al padel.

Per i più piccoli sono previste animazione a cura di RamBlas eventi, laboratori sul riciclo, educazione alla sicurezza organizzata dall’associazione Pompieropoli, parte integrante del corpo nazionale dei vigili del fuoco; mentre l’area benessere proporrà attività dedicate alla cura della persona.

Ringraziamenti

Si ringrazia Maurizio Malfitano, Consigliere della V Municipalità con delega al benessere e alla salute, per l’attiva partecipazione, insieme alla Presidente Cozzolino e all’Assessora alle Pari Opportunità Tiziana D’Aniello, con una giornata dedicata al benessere psicofisico all’interno dell’area olistica del Villaggio della Salute.

Sostenibilità

Anche la sostenibilità sarà protagonista con AiCS Ambiente, presente con i progetti Preventing Plastic Invasion e Rifiuthlon e attività di upcycling, riciclo e corretta gestione della plastica.

Domenica 11 la passeggiata di 2 km aperta a tutti, Donne in Rosa in prima fila

Domenica 11 ottobre sarà il momento centrale della manifestazione. Dopo il riscaldamento e l’arrivo delle Allieve e degli Allievi della Nunziatella, alle 10.30 partirà la passeggiata di 2 chilometri aperta a tutti, con le Donne in Rosa in prima fila. Al termine, la premiazione delle squadre più numerose e le testimonianze delle Donne in Rosa chiuderanno la mattinata.

La Race for the Cure si inserisce nella campagna di sensibilizzazione “La Prevenzione è il nostro capolavoro”, realizzata da Komen Italia insieme al Ministero della Cultura e al Ministero della Salute, in occasione di ottobre, mese internazionale della prevenzione dei tumori del seno.

Partership MIC

Grazie alla partnership con il Ministero della Cultura i partecipanti alla Race for the Cure avranno la possibilità di visitare gratuitamente i principali musei napoletani nei giorni del Villaggio della Salute: con una donazione di € 13,00 è possibile iscriversi alla Race for the Cure come singolo partecipante, oppure in squadra; i partecipanti riceveranno lo zainetto e l’iconica maglia della Race for the Cure.

I donatori, muniti di ticket, ricevuta online o maglietta Race, limitatamente alle giornate del Villaggio della Salute potranno visitare gratuitamente i musei statali: Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Museo “Diego Aragona Pignatelli Cortés”; Palazzo Reale di Napoli, Castel Sant’Elmo, Certosa di San Martino e Villa Floridiana.

Un sentito ringraziamento al Comune di Napoli, all’Assessorato allo Sport e Pari Opportunità, alla Municipalità 1 e alla Croce Rossa Italiana Ispettorato II.VV. Campania per la preziosa vicinanza e per il sostegno concreto alle attività di Komen Italia.

Patrocini

La Race for the Cure Napoli 2026 gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, del patrocinio della Camera dei Deputati, della Regione Campania, della Città Metropolitana, del Comune di Napoli, dell’A.O.R.N. Cardarelli, dell’IRCCS Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale, dell’ASL Napoli 1 Centro, dell’ASL Napoli 2 Nord, Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma, Ospedale Isola Tiberina Gemelli Isola, ANCI, Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica, Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Commissione Difesa Vista, SIAE, di FAND, Comitato Italiano Paralimpico;

E ancora UICI, Medea, ANDI, CUP, Anci, CONI, Sport e Salute, Federazione Italiana di Atletica Leggera, Federazione Italiana Canottaggio, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Federazione Italiana Golf, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard, Federazione Italiana Vela, Ordine dei Fisiotarapisti Na Av Bn Ce, Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania, Ordine degli Psicologi della Regione Campania, ODCEC Napoli, FIDAL, Confartigianato Imprese Napoli, ANCOS Napoli e Lions Club Napoli Host.

Partner

Nel corso degli anni, la Race for the Cure ha generato partnership virtuose con istituzioni e aziende sensibili alle tematiche della solidarietà, della salute e della prevenzione. Di particolare rilievo le collaborazioni con Gruppo Cassa Centrale, National Presenting Partner delle Race 2026, Aveeno e Biafin Partner delle Donne in Rosa, Enel Partner dei Capitani delle Squadre, Gruppo FS Partner delle Iscrizioni online e Fondazione Johnson&Johnson che sostiene il Villaggio della Salute. Fornitori Ufficiali Hertz e Lete.

Kimbo, local presenting partner – che ha scelto di esserci con il cuore, abbracciando insieme a tutte le donne in azienda, la missione di Komen Italia: trasformare la prevenzione in un gesto concreto di cura, coraggio e solidarietà – e USANA.

Un ringraziamento ai partner che supportano le attività del programma: Centro Aktis Diagnostica e Terapia S.p.A., Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, Dream Room di Anna Napolitano, A.M.A.M.I. ODV, Magma, CNR, Università Parthenope Napoli – Gruppo Igeo, Istituto Europeo Shiatzu, Moveo, riflessologia plantare a cura di Laura Intrito, Yoga terapeutico del dott. Stefano Martello, Daoyin a cura di Tiziana Verdoscia, Shapes by Paola Langella, fisioterapia a cura del team della dott.ssa Cristina Barbaro Cristina Barbaro, Palestra Atlantide di Pasquale Palumbo, FIDAL, Federazione Italiana Scherma, FITP, FITA, Partenope Rugby, FITARCO, Vigili del Fuoco, Stelle Ribelli, T&D Angeloni.

L’organizzazione tecnica della corsa/passeggiata è a cura di Napoli Running.

COME ISCRIVERSI E PARTECIPARE

È possibile iscriversi alla Race, in modalità online, qui:

https://www.raceforthecure.it/race/iscrizione/58/iscrizione/0

tramite ticket cartacei presso gli stand Komen Italia in Piazza del Plebiscito e nei seguenti punti iscrizione: Enzo Guarino, via Sergio Abate, n. 8 – Vomero; La Maison des Amis, via Camaldolilli 160, WYS Watch Your Steps, Piazza San Pasquale,6 – Napoli.

Per i ticket online e il programma completo della Race for the Cure: www.raceforthecure.it – www.komen.it

Info e contatti: +39 334.61.49.985 – komencampania@komen.it