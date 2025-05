Salute e leadership, il convegno al Maschio Angioino

- pubblicità -

“Health&Leadership, innovare e riformare il sistema in sanità”: è questo il titolo del convegno tenutosi a Napoli presso il Maschio Angioino, nella storica e panoramicissima sala “Loggia” durante il quale si è discusso del tema sempre più attuale della leadership in sanità, affrontando i vari aspetti legati alla gestione delle risorse umane, alla comunicazione, alla dimensione legale e giuridica, e alla strategia organizzativa.

Tanti sono stati gli esperti del settore che hanno relazionato dando vita ad un interessantissimo confronto. Nel corso del meeting è stato sottolineato come il sistema sanitario moderno richieda una forte leadership per garantire l’efficacia delle politiche sanitarie, il benessere dei pazienti e l’efficienza operativa. E’ stato anche rimarcato che la leadership in sanità non riguarda solo la gestione amministrativa come spesso si tende a credere, ma anche la capacità di adattarsi ai cambiamenti e di motivare e gestire il team e i conflitti tra i vari gruppi di lavoro attraverso una visione strategica, una comunicazione efficace e di sapere come applicare gli stili operativi più adatti.

Antonella Paccone, progettista in formazione ed educazione continua in medicina, è intervenuta sull’importanza di unire nella sanità quelle che sono le competenze trasversali.

“Oggi, in questa splendida cornice partenopea – ha affermato la Dott.ssa Paccone – abbiamo affrontato una tematica estremamente rilevante, quella di unire le competenze trasversali tra cui riveste un ruolo fondamentale la comunicazione efficace. La leadership per la gestione non solo del paziente ma anche dei professionisti. Pertanto la vicinanza con stakeholder quali possono essere di altre professioni come avvocati, consulenti del lavoro e associazioni dei cittadini diventano un valore arricchente.”

Maria Rosaria Manna, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, coordinatrice di diversi profili professionali presso il Santobono Pausillipon, ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento diretto dei familiari nel percorso di cura dei bambini.

“Come Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva – ha dichiarato la Dott.ssa Manna – ritengo che uno dei momenti più importanti di questo evento sia stato il coinvolgimento delle associazioni tra cui associazione AGE genitori che prevede il coinvolgimento attivo della famiglia al centro del percorso di cura del bambino e dell’adolescente.”

All’evento è intervenuto anche Claudio Cecere, Tecnico sanitario di radiologia medica e consigliere comunale di Napoli, il quale ha spiegato l’importanza, da parte delle istituzioni, di avere una visione strategica per il miglioramento della sanità.

“Per il mio ruolo politico di consigliere comunale – ha dichiarato dal canto suo il Dott. Cecere – ho il dovere di sostenere ogni azione che punti ad un miglioramento concreto dei servizi sanitari. La sanità rappresenta un pilastro fondamentale per il nostro stato sociale e il suo miglioramento richiede non solo l’apporto da parte dei professionisti della salute ma anche una visione strategia e chiara da parte delle istituzioni.”