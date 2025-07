Sanità e liste d’attesa, incontro a Terzigno lunedì 14

- pubblicità -

Si terrà Lunedì 14 luglio 2025 presso il Museo Archeologico Territoriale di Terzigno il Convegno dal titolo “Prevenzione Sanitaria: equità e accesso alla cura della medicina pubblica”.

Questo è il tema della tavola rotonda che vedrà la presenza della prof.ssa Annamaria Colao, direttore del Dipartimento Assistenziale Integrato di Endocrinologia, Diabetologia, Andrologia e Nutrizione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, da pochi giorni nominata vicepresidente del Consiglio Superiore della Sanità (CSS), del prof. Giovanni Esposito, direttore UOC di Cardiologia, Emodinamica, Utic dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II e di recente nomina nel Consiglio Superiore della Sanità.

Dalle ore 19.30 nei giardini del Museo MATT (Corso L. Einaudi, 69 – Terzigno (NA)) si parlerà di prevenzione sanitaria, di come sia un elemento sociale, sanitario ed etico e come essa debba essere garantita a tutti. Discuteranno con i due scienziati il direttore generale della ASL NA3 SUD, il dott. Giuseppe Russo, l’on. Bruna Fiola, Consigliera Regionale, presidente Commissione Politiche Sociali e il vescovo di Nola, Mons. Francesco Marino. Coordinerà Rosa Carillo Ambrosio, presidente della Dies Artis Semper, l’Associazione che, insieme al Comune di Terzigno, ha promosso l’iniziativa. Apriranno i lavori del Convegno gli interventi istituzionali del sindaco, avv. Francesco Ranieri, del vicesindaco, dott.ssa Genny Falciano e dell’assessore alle Politiche Sanitarie, dott. Gaetano Miranda.

La professoressa Annamaria Colao dichiara: “Tutti considerano oggi la prevenzione come l’unica strategia attuabile per un del sistema sanitario italiano che pochi paesi al mondo hanno. In realtà la prevenzione è stata, ed è ancora un po’ oggi, il fanalino di coda degli investimenti in sanità. E’ stato dimostrato che un euro speso in prevenzione, diventano dieci risparmiati nella spesa farmaceutica, nell’accesso agli ospedali, nell’accesso comunque alla sanità pubblica. Quello su cui vorrei invece accendere un pò di luce è che per migliorare la prevenzione non servono solo dei finanziamenti. Questo è un po’ riduttivo, ma serve una maggiore educazione della nostra popolazione e credo che non possiamo pensare a una proiezione verso il futuro, riguardo alle tecniche e alle strategie di prevenzione, se non coinvolgiamo la scuola in tutti i suoi settori. Proprio perché, se il cittadino non è consapevole di cosa fare per la propria salute, ecco lo Stato non vicariare questa mancanza di cultura”.

Le parole del prof. Giuseppe Russo: “Siamo lieti di partecipare a questo importante momento di confronto sulla prevenzione sanitaria .Un tema fondamentale per garantire a tutti i cittadini un accesso equo alle cure e promuovere la salute pubblica. La nostra Regione è impegnata a rafforzare i principi di un sistema sanitario accessibile, efficiente e capace di rispondere alle esigenze di tutti, senza distinzioni. Questo appuntamento rappresenta un’occasione preziosa per condividere idee e strategie che possano contribuire a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini”.

Gli fa eco la dichiarazione del sindaco Francesco Ranieri: “Terzigno è felice di ospitare un convegno di tale importanza scientifica e culturale. I relatori sono tutti di primissimo piano e la tematica come amministratoti ci coinvolge molto. La prevenzione, se fatta adeguatamente, alleggerisce sia i costi sanitari che sociali, ma soprattutto crea una migliore qualità della vita che dalla singola persona, si espande alla comunità. Sarà anche l’occasione per porgere alla professoressa Colao e al professore Giovanni Esposito le nostre felicitazioni per il loro recente incarico nel Consiglio Superiore della Sanità perché sicuramente, come già hanno dimostrato nel corso della loro carriera, faranno bene. La presenza del direttore generale dell’Asl Na3 Sud, Giuseppe Russo, testimonia una sinergia istituzionale e personalmente anche amicale. Mi inorgoglisce la presenza del nostro vescovo, Francesco Marino, che ringrazio vivamente per la disponibilità”.

“Con la Dies Artis Semper e la sua presidente Rosa Carillo Ambrosio – afferma il vicesindaco di Terzigno, Genny Falciano – abbiamo avviato una sinergia che dura ormai da qualche anno. Sono tante le iniziative culturali che promuoviamo insieme sul Territorio. Il nostro Museo Matt è oramai un vero hub di proposte culturali ed artistiche. Questa ha un significato molto profondo. La prevenzione socio-sanitaria è la sfida dei nostri tempi per operare in una società dove le persone possono vivere in salute. Essere in salute significa innanzitutto stare bene ma anche alleggerire i costi sanitari in generale che coinvolgono, non solo gli ospedali e/o le asl ecc., ma anche i comuni. Il nostro intento è quello di contribuire ad una diffusione della cultura della prevenzione. Il mio motto è “Stare Bene e Stare Bene Insieme”. Terzigno è in prima linea su questo fronte”.

La consigliera regionale, Bruna Fiola, afferma: “Non possiamo parlare di prevenzione senza potenziare la medicina territoriale. Il compito delle istituzioni è quello di creare una sanità di prossimità attuando le linee guida nazionali. Inoltre, prevenzione corrisponde anche a tanto risparmio dei soldi pubblici che possono essere spesi per altre necessità della collettività. Quindi benessere del singolo e benessere della comunità. Partecipo davvero con piacere a questa tavola rotonda poiché questa tematica è di grande valore e rappresenta una vera sfida nel creare una cultura della prevenzione e del buon vivere. La presenza del vescovo Marino ci incida che essa è anche un fatto etico, al quale nessuno può sottrarsi”,

“Questo incontro nasce per ricordare quanto la promozione della prevenzione sanitaria e il rafforzamento dell’equità nell’accesso alle cure rappresentano oggi siano due obiettivi imprescindibili per garantire il benessere della popolazione e la sostenibilità del sistema sanitario – afferma l’assessore di Terzigno, Gaetano Miranda -. In un contesto in cui le sfide sanitarie sono sempre più complesse dall’invecchiamento della popolazione, alla diffusione di malattie croniche e nuove minacce epidemiche, è fondamentale investire”.

La presidente della “Dies Artes Semper” Rosa Carillo Ambrosio dichiara: “Nel solco di un percorso di valorizzazione dei valori sociali e culturali che si rifanno alla nostra Carta Costituente, la Dies Artis Semper ha promosso, trovando la disponibilità della Amministrazione comunale di Terzigno, questa serata di approfondimento su una tematica di grande interesse. Senza prevenzione sanitaria non c’è un futuro sereno sia per le singole persone che per la comunità. Con questo convegno ci auguriamo di accendere i riflettori su questo spaccato così significativo del nostro essere”.