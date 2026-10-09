Sanità, Regione cambia tariffe e criteri per prestazioni private accreditate

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Due importanti provvedimenti in materia sanitaria sono stati approvati dalla Giunta regionale della Campania riunita oggi a Palazzo Santa Lucia. Nella stessa seduta l’esecutivo ha dato il via libera anche a delibere riguardanti sport, tutela dell’ambiente e sicurezza del territorio.

Sul fronte della sanità, la Giunta ha innanzitutto approvato l’aggiornamento delle tariffe regionali per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, adeguandole ai nuovi valori fissati a livello nazionale in attuazione dell’intesa Stato-Regioni. Le nuove tariffe si applicano alle prestazioni prescritte a partire dal 21 settembre scorso.

Nuovi limiti di spesa e volumi massimi di attività

Contestualmente sono stati definiti i limiti di spesa e i volumi massimi di attività che le strutture private accreditate potranno erogare per conto del Servizio sanitario regionale. Il provvedimento riguarda la programmazione definitiva per il 2026 e quella provvisoria per il 2027.

La delibera introduce inoltre nuovi criteri per la distribuzione delle risorse tra le aziende sanitarie e disciplina lo schema contrattuale con le strutture accreditate. L’obiettivo è superare progressivamente il tradizionale sistema basato sulla spesa storica, orientando i finanziamenti verso le prestazioni maggiormente richieste dai cittadini.

Una quota delle risorse, pari a sei milioni di euro per il 2026, sarà infatti riservata esclusivamente all’acquisto delle prestazioni per le quali si registra una carenza dell’offerta pubblica. Saranno le singole Asl a individuare le necessità del territorio sulla base dei tempi di attesa e dei flussi di mobilità sanitaria dei cittadini. Per il 2027 la quota destinata alle prestazioni considerate critiche potrà essere incrementata dal 5% al 10%, con una successiva possibilità di aumento fino al 20%.

Fico: sistema più efficiente

“Le due misure approvate oggi in materia di sanità vanno nella direzione di un sistema più efficiente e vicino ai bisogni dei cittadini”, ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. “La prima rappresenta un adeguamento necessario alle nuove tariffe massime nazionali. La seconda introduce un cambiamento importante nel rapporto con le strutture private accreditate: vogliamo superare progressivamente una distribuzione delle risorse basata sulla spesa storica, orientando i finanziamenti verso le prestazioni di cui i cittadini hanno realmente bisogno”.

Secondo il governatore, il nuovo modello punta a utilizzare in modo più efficace le risorse pubbliche, contribuendo alla riduzione delle liste d’attesa e a garantire risposte più rapide e adeguate alle esigenze di salute dei cittadini.