Shaka, Beauty Concept di OVS apre in via Chiaia

OVS apre giovedì 17 aprile il primo negozio a insegna Shaka a Napoli. Lungo la centralissima via Chiaia, il Beauty Concept di OVS proporrà un’esperienza di acquisto innovativa, con spazi immersivi dedicati alla bellezza e alla cura della persona.

Shaka è un punto di riferimento nel panorama beauty, con un’offerta che spazia dal make up, allo skincare e all’haircare, con un focus su brand emergenti e soluzioni innovative in grado di riunire ricerca, innovazione, inclusività e sostenibilità. Il brand, rivolto specialmente ai Millennias e alla Gen Z, si distingue per il costante sviluppo di prodotti che combinano formule avanzate, design accattivante e rispetto per l’ambiente. Shaka esplora nuove chiavi di lettura del beauty globale e delle proposte skincare e haircare indie, con un’attenzione particolare al mondo coreano, ma anche all’innovazione delle eccellenze del Made in Italy, del Giappone e del Nord Europa.

Lo store Shaka di Napoli è uno spazio giovane e dinamico, che si caratterizza per arredi del design morbido e accogliente e per l’illuminazione pensata per valorizzare il prodotto e creare un’atmosfera avvolgente. Al suo interno ospita una postazione make-up con specchi e sgabelli per consentire ai clienti di testare l’ampio assortimento e le ultime novità presenti in negozio.

Scheda Tecnica – OVS SHAKA NAPOLI

Via Chiaia, 198 – Napoli

Superficie di vendita: 85 mq

Personale: 4 addetti alla vendita

Merceologie: Make-up, Skincare e Haircare, con focus su brand emergenti e soluzioni innovative

Orari: lun-sab: 10-20