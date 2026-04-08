Sindrome del bambino scosso, fatale in un caso su quattro

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Oltre 150 città coinvolte, infopoint con operatori sanitari e monumenti storici illuminati di arancione.

L’11 e il 12 aprile tornano le Giornate nazionali di prevenzione della Sindrome del Bambino Scosso (Shaken Baby Syndrome), per accendere i riflettori su un trauma cerebrale che, in un caso su quattro, può portare al coma o alla morte del bambino e negli altri casi cecità, tetraplegia, disturbi dell’apprendimento e del coordinamento motorio.

Promosse da Terre des Hommes e SIMEUP (Società italiana di medicina di emergenza e urgenza pediatrica), le Giornate rappresentano l’evento centrale della campagna NONSCUOTERLO!, nata nel 2017 per informare e sensibilizzare sulla Shaken Baby Syndrome: una condizione grave che può derivare dallo scuotimento violento di un neonato, spesso in risposta a un pianto inconsolabile. Un gesto che può avere conseguenze gravissime, ma che può essere evitato con una corretta informazione.

Nelle due serate, inoltre, molti monumenti storici italiani si illuminano di arancione per sensibilizzare sul tema.

Tra questi: la Mole Antonelliana di Torino, la Torre di Pisa, il Palazzo della Gran Guardia a Verona, le Torri di Kenzo sede della Regione Emilia Romagna, il Palazzo del Comune di Pavia, il Castello di Crotone, la sede nazionale dell’Ordine dei Medici a Roma e molti altri.

L’iniziativa, che nell’edizione 2026 ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, è resa possibile grazie al coinvolgimento e al supporto operativo della Società Italiana di Pediatria (SIP), dell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS), della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), della Rete Ospedaliera contro il Maltrattamento Infantile.

Quest’anno aderiscono anche l’Associazione culturale pediatri (ACP), l’Associazione Italiana Massaggio Infantile (AIMI), l’Associazione Nazionale per l’Assistenza del Bambino in Ospedale (ANABO), la Federazione Nazionale Ordini e Professioni Infermieristiche (FNOPI) e Federfarma Milano, Lodi, Monza, Brianza, Foggia, Sassari e Verona, le cui farmacie diffonderanno video e materiali informativi della campagna.

La Shaken Baby Syndrome è ancora poco conosciuta in Italia, eppure bastano pochi secondi e una perdita momentanea del controllo per provocare conseguenze gravissime. È proprio da questa consapevolezza che nasce l’impegno delle Giornate nazionali: portare informazione chiara e accessibile a chi si prende cura dei più piccoli, perché con pochi e semplici gesti si può evitare una situazione di rischio e salvare la vita di un bambino.

Per questo, medici, infermieri e volontari incontreranno migliaia di genitori e caregiver per distribuire materiali informativi e le simboliche palline antistress arancioni della campagna, che ricordano l’importanza di fermarsi e mantenere il controllo nei momenti di maggiore difficoltà.

Gli infopoint saranno attivi in ospedali, ambulatori e farmacie, ma anche nelle piazze e nei centri commerciali, con un infopoint anche sul traghetto per le Isole Eolie. La campagna gode inoltre del supporto informativo di Rai Per la Sostenibilità – Esg attraverso i canali editoriali Rai.

vademecum

Campania

Alvignano – Piazza Notarpaoli Apice – Piazza della Ricostruzione Ariano Irpino – Piazza Garibaldi Avellino – Piazzetta Biagio Agnes, via contrada amoretta Aversa – Ospedale San Giuseppe Moscati, via Antonio Gramsci 1 Benevento – Ospedale San Pio, Via Pacevecchia 57 Caivano (NA) – Parco Pino Daniele Caserta – Ospedale Moscati Aversa, UOC Neonatologia e Pediatria e UOC Pediatria e PS pediatrico, Via Antonio Gramsci 1 Castellammare – Ospedale San Leonardo, viale Europa Cercola (NA) – Ambulatorio, via Europa 13 Frattamaggiore (NA) – Ospedale San Giovanni di Dio, Via Papa Giovanni XXIII 165 Marcianise – Neonatologia e Pediatria Ospedale di Marcianise, Via Santella Napoli – via Luca Giordano Napoli – Ospedale Santobono, Via della Croce Rossa 8 Salerno – Studio pediatrico, viale Richard Wagner 69/71 Santa Maria Capua Vetere – Ambulatorio pediatrico Vico Equense – Nuovo Ospedale unico della penisola sorrentina, via Caccioppoli 4

