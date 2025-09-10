Sport, benessere e prevenzione con gli eventi Komen di settembre

- pubblicità -

Settembre denso di incontri per il Comitato Komen Campania a favore della prevenzione dei tumori al seno e del sostegno a chi affronta la malattia, nel segno di una presenza costante sul territorio e di una solidarietà concreta.

“Con tutto l’amore che posso” è il filo rosso che lega le iniziative di questo mese, pensate per ricordare a tutte le donne l’importanza dei controlli periodici, della diagnosi precoce, di uno stile di vita sano e per offrire momenti di condivisione e benessere a chi sta attraversando un percorso di guarigione.

Ogni sabato, dalle 9 alle 14, riprendono a Napoli gli incontri gratuiti al Presidio Ospedaliero “Santissima Annunziata” di via Egiziaca a Forcella, dedicati alle donne operate al seno e a coloro che stanno ancora affrontando un percorso di guarigione, con le attività di Qi-Gong guidate da Tiziana Verdoscia, il canto pop con il maestro Marco Francini e le terapie di gruppo con la psiconcologa Antonella di Napoli.

Un progetto reso possibile grazie al contributo di Komen Italia per sostenere il benessere psicofisico durante e dopo le cure oncologiche e ridurre gli effetti collaterali delle terapie, e grazie all’accoglienza dott.ssa Marcella Montemarano radiologa senologa dell’ASL Napoli 1 (per info e prenotazioni: 351 223 2630).

Giovedì 11 settembre alle 18:30 in Piazza Marconi a Riardo (Ce) l’Associazione Donne Come Noi presenta il progetto “Mi Voglio Felice!”, una serata di convivialità con la messa in scena di un spettacolo sui miti e le leggende napoletane, per promuovere la prevenzione e il benessere.

Sabato 13 settembre al centro sportivo Open di Caserta, via Enrico Mattei 21, dalle ore 9 in programma tornei di padel, pickleball e calcio, aperti a tutti, dai più piccoli agli sportivi esperti, per una giornata di gioco e solidarietà.

Il 20 settembre al P.O. SS. Annunziata di Napoli, spazio alla cura del corpo come veicolo di benessere psicofisico, incontri gratuiti di oncoestetica con trattamenti viso a base di bava di lumaca e make-up oncologico per la definizione dell’arco sopraccigliare (per info e prenotazioni: 351 223 2630).

Infine, domenica 28 settembre a Cerreto Sannita è in programma una “Walk For The Cure” accompagnata da musica popolare, street food, un’occasione per trasformare il cammino in un gesto di solidarietà. Appuntamento in Piazza San Rocco dalle 17.30; fiaccolata ore 19.00.