Torna il Floridiana Zen Festival

Dopo il grande successo della prima edizione, torna a Napoli il Floridiana Zen Festival: il 13 e 14 settembre 2025, i giardini di Villa Floridiana si trasformeranno in uno spazio dedicato al benessere, alla spiritualità e alla cultura, in un’esperienza multisensoriale unica in Italia.

Promosso dall’Accademia Internazionale di Naturopatia (AIN) e ideato da Elvira Di Maccio, naturopata, formatrice e vicepresidente AIDU, il festival si conferma un appuntamento atteso per chi desidera vivere un’idea di salute nuova: etica, ecologica ed integrata.

Per due giornate, i viali e i prati del parco ospiteranno un programma ricco e variegato, con attività gratuite: yoga e meditazioni guidate, sessioni di breathwork, workshop di naturopatia e aromaterapia, nutrizione olistica per capelli, danza consapevole e bagni sonori armonici, conferenze con esperti del panorama olistico nazionale che introdurranno pratiche di vita sostenibile e in armonia con sé stessi. Un invito a rallentare, respirare e ritrovare equilibrio, intrecciando la bellezza della natura con momenti di consapevolezza e crescita personale.

Le attività all’aperto sono gratuite, su prenotazione tramite form online (posti limitati sul sito Accademia Internazionale di Naturopatia). Le conferenze, ospitate all’interno del Museo della Floridiana, non richiedono prenotazione ma l’acquisto di un ticket giornaliero: 4€ intero, 2€ ridotto. Ingresso gratuito per giornalisti, docenti e persone con disabilità con accompagnatore (previa presentazione di documento ufficiale). Il pagamento dei ticket è consentito in loco solo tramite POS.

Il Floridiana Zen Festival non è solo un evento, ma un’esperienza da vivere con mente e cuore aperti, capace di ispirare nuove prospettive di benessere individuale e collettivo, ed è reso possibile anche grazie al sostegno di aziende e imprenditori che condividono i valori dell’iniziativa: Centro Sa.Ma., Terra degli Aranci,NS3000 Rent, Ciro Mocerino Lookmanager, Artikebana, A.I.F.F., Ecologia del Vivere.