Torna Race for the Cure, da venerdì 7 al Vomero

Ogni Race for the Cure si apre con le Donne in Rosa, protagoniste assolute della manifestazione: donne che stanno affrontando o hanno superato il tumore al seno e che, con la loro maglia rosa, trasformano la corsa in un potente simbolo di speranza. La loro presenza ricorda a tutti l’importanza della prevenzione e porta un messaggio di forza e incoraggiamento alle oltre 56.000 donne che ogni anno, in Italia, si trovano a combattere la stessa battaglia.
Con una donazione di 13 euro i partecipanti riceveranno lo zainetto e la maglia della Race for the Cure con la quale è possibile prendere parte alla Race di Napoli, partecipare alle attività sportive del Villaggio della Salute e accedere gratuitamente ai musei che hanno aderito all’iniziativa durante i tre giorni della Race: Castel Sant’Elmo, Certosa di San Martino, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Museo “Diego Aragona Pignatelli Cortes”, Palazzo Reale di Napoli, Villa Floridiana.
Durante i tre giorni, le aree gazebo saranno dedicate alla promozione della consapevolezza sull’importanza della diagnosi precoce e dei percorsi di cura tempestiva. Sarà inoltre possibile ricevere consulenza chinesiologica, oncoestetica, e prendere parte, su prenotazione a sedute di shiatsu, fisioterapia e riflessologia plantare. (tel. 351 2232630).
Domenica 9 novembre, dalle ore 10.30 , il Vomero si colorerà di rosa con la Race for the Cure: la tradizionale passeggiata sportiva che seguirà i saluti istituzionali e l’apertura musicale della Fanfara dell’8° reggimento Bersaglieri della Brigata Garibaldi. Dopo l’arrivo, spazio alla festa e alla premiazione delle squadre sul palco centrale.
“Grazie prima di tutto alla Komen per l’organizzazione di questa iniziativa –commentano dall’Assessorato allo Sport e alle Parti Opportunità– e per il coinvolgimento di tantissime persone. Hanno immaginato una serie di giornate, non solo per la prevenzione del tumore al seno, ma anche per tanti altri tipi di controlli grazie alla collaborazione delle ASL. Ci saranno poi tante iniziative sportive in Piazza degli Artisti e domenica la storica passeggiata di tutte le donne che hanno combattuto questo male e ne sono uscite, per dimostrare che lo sport e la volontà di reagire riescono spesso a fare la differenza”.
È possibile iscriversi alla Race for the Cure direttamente in piazza, online o nei seguenti punti di iscrizione: al Vomero, Enzo Guarino, via Sergio Abate 8, Luce Libreria Emotiva, piazzatta Durante 1; Materassi Nicolardi, via Nicolardi 124, La maison des amis, via Camaldolill 160, Gioielleria Natale Marono e Ritorno ai sapori, Marano di Napoli.
Prenotazione screening: https://komen.it/evento/napoli-race-for-the-cure-7-8-9novembre2025/
