Torna Salute per tutti, 25 e 26 ottobre in Piazza Plebiscito

A Napoli, presso la sede del Municipio di Palazzo San Giacomo, il dott. Vincenzo Santagada, in rappresentanza del sindaco Gaetano Manfredi e dell’amministrazione comunale di Napoli, ha presentato la quarta edizione delle Giornate Napoletane della Salute alle Asl, agli Ordini Professionali e alle Associazioni che nei giorni 25 e 26 ottobre 2025 saranno presenti in Piazza del Plebiscito.

“Salute per tutti”, è questo il titolo dello straordinario evento che per il quarto anno consecutivo offrirà a migliaia di persone visite mediche gratuite, incontri specialistici e screening diagnostici, oltre ad informare la cittadinanza su quelli che devono essere gli stili di vita sani e una corretta alimentazione da seguire per prevenire varie patologie. Una particolare attenzione sarà riservata alla prevenzione dei tumori e ai progressi che negli ultimi anni sono stati fatti nella cura del cancro.

Il dott. Vincenzo Santagada nel suo intervento ha sottolineato che quattro anni fa l’organizzazione della prima edizione delle Giornate Napoletane della Salute ha rappresentato una scommessa. Una scommessa evidentemente vinta considerato che lo scorso anno sono state oltre 32.000 le persone visitate.

Al momento risultano ben settanta i partecipanti che tra Asl, Ordini Professionali ed Associazioni hanno già aderito all’iniziativa tra cui, per il quarto anno consecutivo, l’Ordine Interprovinciale dei Fisioterapisti di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta presente all’incontro con il Presidente Paolo Esposito il quale, durante il suo intervento, ha annunciato che in Piazza del Plebiscito oltre alle visite e screening effettuati dai fisioterapisti, si terranno dei momenti di confronto con i rappresentanti istituzionali e con le altre professioni sanitarie.