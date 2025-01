Wellness Power Club: Un Viaggio nel Benessere con Luciano Imperatore

- pubblicità -

intervista di Titti Petrucci

Abbiamo avuto il piacere di incontrare Luciano Imperatore, il Club Manager di Wellness Power Club, un innovativo fitness village situato a Pozzuoli, nella splendida provincia di Napoli. Durante l’intervista, Luciano ha condiviso con noi la filosofia e le peculiarità di questo centro dedicato al benessere, rispondendo a qualche domanda.

D: Da quanto tempo svolgi il ruolo di Club Manager?

R: “Svolgo questa professione da 10 anni. Il club manager è un ruolo cruciale nella gestione di un fitness club che richiede competenze tecniche, commerciali, gestionali, amministrative e interpersonali. Oggi, il settore dello sport richiede sempre più competenze manageriali strutturate, ed il club manager rappresenta una figura chiave nella pianificazione, organizzazione e gestione delle attività sportive.”

D: Come nasce l’idea imprenditoriale di un centro fitness&wellness come il vostro?

R: “Wellness Power Club è un fitness village multidisciplinare nato il 6 giugno 2015 da un’idea imprenditoriale dell’azienda Luongo, con una visione globale del mondo fitness, ma con attenzione alle differenze locali e all’innovazione tecnologica. Il centro dispone di sala attrezzi, 4 sale corsi, un campo di allenamento outdoor, due campi padel, 5 spogliatoi (di cui uno privato), un bar healthy food, due piscine, un percorso benessere, zone relax, oltre a un centro beauty, un hair stylist e un’agenzia di viaggi.”

D: Wellness Power Club è un franchising?

R: “Al momento abbiamo un’unica sede, ma non chiudiamo le porte a nuove aperture.”

D: Perché avete scelto Pozzuoli come sede del vostro club?

R: “Cercavamo un luogo tranquillo, lontano dal caos cittadino, che si sposasse perfettamente con il nostro concetto di benessere. Pozzuoli è una città in crescita, sia a livello demografico che turistico, con un afflusso costante di giovani e famiglie. C’è una forte domanda di servizi come palestre e centri benessere, e il nostro club è frequentato da persone di tutte le fasce di età.”

D: Cosa differenzia il vostro club da altri centri similari?

R: “L’attenzione alla persona, ai suoi bisogni e desideri, è il fondamento della nostra professionalità. Offriamo percorsi guidati e sicuri per raggiungere l’equilibrio psico-fisico e l’armonia della forma. Le nostre preparazioni fisiche si basano su un’alternanza programmata di più discipline per combattere la monotonia dell’allenamento e apportare numerosi benefici.”

D: Oltre all’allenamento, come curate l’aspetto psicologico dei vostri clienti?

R: “Curiamo molto il benessere psicologico dei nostri clienti. C’è una locuzione latina che dice ‘mens sana in corpore sano’. Abbiamo creato un settore dedicato al wellness con beauty, hair stylist, massage room e centro benessere. Il benessere psicologico è stato incluso dall’OMS nel concetto di salute, affermando che per sentirsi in salute, gli individui devono avere la possibilità di sentirsi a proprio agio nelle circostanze in cui vivono. Per questo, abbiamo accorciato le distanze con i nostri clienti, creando un’atmosfera di condivisione e familiarità.”

D: Che tipo di servizi aggiuntivi offrite per arricchire l’esperienza dei vostri clienti?

R: “Offriamo percorsi nutrizionali completi e collaboriamo con nutrizionisti sportivi per una sana alimentazione che si integri con l’allenamento. Inoltre, il nostro bar healthy food prepara menù sportivi su richiesta, offrendo ai clienti la possibilità di mangiare da noi. Offriamo anche servizi medici, come la visita per il rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva, consulenza posturale e molto altro.”

D: Cosa spinge un cliente ad iscriversi in un club come il vostro?

R: “Oggi il fitness è cambiato moltissimo. Le persone si iscrivono non solo per allenarsi, ma per cambiare il proprio stile di vita, socializzare, evadere dalla routine quotidiana e incontrare nuove persone. L’aspetto umano è un punto di forza in una quotidianità che ci spinge a essere più soli, a causa dell’home fitness e dei social media.”

D: Quali sono i vostri progetti per il futuro?

R: “Per il 2025 sono previsti importanti cambiamenti, sia in termini di attrezzature che tecnologici. Questi sviluppi ci permetteranno di monitorare tempistiche e risultati, rendendo l’esperienza dei clienti ancora più performante.”

Il Wellness Power Club si conferma, quindi, come un luogo dove ci si allena, ma anche un rifugio per il benessere globale, dove corpo e mente trovano il giusto equilibrio. Con un approccio personalizzato e un’attenzione costante al cliente, questo centro si propone come un punto di riferimento per chi cerca un modo sano e armonioso di vivere.