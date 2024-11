- pubblicità -

“Saperi e Diritti del Mediterraneo ed Euromediterraneo, verso la costruzione di pace”, è l’iniziativa ideata e organizzata dalla filosofa, Esther Basile, che si terrà il 29 e il 30 novembre prossimi a Napoli e che vede in partnership con l’Istituto italiano per gli Studi filosofici di Napoli e l’associazione Eleonora Pimentel, la Commissione pari opportunità della Federazione nazionale della stampa italiana (Cpo Fnsi) e il Sindacato unitario dei giornalisti della Campania (Sugc).

Una due giorni di confronto, analisi e approfondimento, di studiose e studiosi, professioniste e professionisti provenienti da tutta Italia. Al centro di un dibattito inevitabilmente segnato dall’urgenza e dalla necessità di pace, i diritti troppo spesso negati e i saperi delle donne costruttrici di pace; il fenomeno delle migrazioni; i linguaggi che generano distorsioni e che raccontano una realtà che non può essere ignorata.

Sei gli incontri tematici, che si svolgeranno nella sede storica di Palazzo Serra di Cassano, in via Monte di Dio, 14, presso l’Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli: Anna Foa –

Le donne e la costruzione di pace; Memoria, archivi, biblioteche, arte e narrazioni; Donne e diritti; Giornaliste, Mediterraneo ed Euromediterraneo; Didattica e diritti; Scienza.