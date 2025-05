Scavi di Ercolano aderiscono ad ArtBonus

- pubblicità -

Il Parco Archeologico di Ercolano annuncia la propria partecipazione all’iniziativa nazionale ArtBonus, promossa dal Ministero della Cultura, che consente a cittadini e imprese di sostenere attivamente il patrimonio culturale italiano attraverso erogazioni liberali.

Per l’anno 2025, chi vorrà erogare un contributo per il sito di Ercolano, troverà sul sito Artbonus il titolo: “Sostegno alle attività del Parco Archeologico di Ercolano per l’anno 2025”, l’iniziativa mira a rafforzare le azioni di tutela, valorizzazione, ricerca e fruizione del sito, nell’ottica di una gestione sostenibile e partecipata del patrimonio culturale.

Grazie all’ArtBonus, chiunque – privati, aziende, enti – può contribuire direttamente alla tutela e valorizzazione del sito archeologico di Ercolano, beneficiando di un credito d’imposta pari al 65% dell’importo donato. Una concreta opportunità per partecipare al futuro del Parco e alla conservazione di uno dei luoghi più straordinari dell’antichità romana.

Inoltre, è possibile sostenere il Parco Archeologico di Ercolano anche attraverso la destinazione del 5×1000 dell’IRPEF: un gesto semplice e senza costi aggiuntivi, che permette di trasformare una scelta fiscale in un investimento culturale – inserisci il Codice

Fiscale del Parco Archeologico di Ercolano 95234870632.

Ogni contributo, piccolo o grande, rappresenta un gesto d’amore verso la storia, l’arte e la bellezza. I fondi raccolti saranno impiegati per interventi di restauro, progetti educativi, miglioramento dei servizi al pubblico e valorizzazione del sito.

Sostenere il Parco di Ercolano significa diventare protagonisti della sua storia millenaria e contribuire alla sua trasmissione alle future generazioni.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa e su come donare, è possibile visitare il sito ufficiale dell’ArtBonus ( www.artbonus.gov.it ) o quello del Parco Archeologico di Ercolano ( www.ercolano.beniculturali.it ).

Il patrimonio è di tutti. Aiutaci a tramandarlo alle future generazioni.