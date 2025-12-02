Scavi di Ercolano sempre più inclusivi

- pubblicità -

Il Parco Archeologico di Ercolano, in collaborazione con l’associazione #micolorodiblu Onlus e Coopculture, prosegue nel suo impegno per rendere il patrimonio culturale accessibile e accogliente per tutti, con una serie di iniziative dedicate all’inclusione e alla partecipazione dei ragazzi con disturbi del neurosviluppo, in particolare autismo.

All’interno del progetto “Cultura senza barriere”, il Parco propone quattro giornate speciali, pensate come occasioni di incontro, scoperta e gioco inclusivo:

3 dicembre 2025 – Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità

– 16 febbraio 2026 – Lunedì di Carnevale

– 2 aprile 2026 – Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo

– 10 maggio 2026 – Festa della Mamma

visite guidate inclusive (ore 9:00 – 13:00), articolate in quattro turni orari da un’ora ciascuno (massimo 25 partecipanti per gruppo). La visita dura circa un’ora e mezza. Le attività, gratuite con biglietto ordinario d’ingresso al sito, incluse riduzioni e gratuità a norma di legge, sono su prenotazione tramite il portale https://www.coopculture.it/it/prodotti/cultura-senza-barriere/ o via e-mail a edu@coopculture.it.

L’iniziativa è aperta a scuole primarie e secondarie di I grado, famiglie con bambini, e a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza di visita innovativa e accessibile. Si consiglia abbigliamento comodo. Durante queste giornate, i visitatori potranno partecipare a(ore 9:00 – 13:00), articolate inciascuno (massimo 25 partecipanti per gruppo). La visita dura circa un’ora e mezza. Le attività,conincluse riduzioni e gratuità a norma di legge,sonotramite il portaleo via e-mail aL’iniziativa è aperta ae a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza di visita innovativa e accessibile. Si consiglia abbigliamento comodo.

Tecnologia e inclusione: un’esperienza immersiva per tutti

“Avventura a Ercolano”, guida digitale interattiva, progettata da esperti del settore educativo e neurodiversità per favorire il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi con autismo o altre difficoltà cognitive.

Disponibile su tablet forniti dal Parco o scaricabile liberamente sul proprio tablet Apple iPAD al link https:// ercolano .cultura.gov.it/accessibilita/ ; la guida utilizza tecnologie di realtà aumentata e beacon interattivi per accompagnare i visitatori in un viaggio personalizzato tra le meraviglie dell’antica Ercolano. Protagonista dell’esperienza sarà l’applicazione, denominata, progettata da esperti del settore educativo e neurodiversità per favorire il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi con autismo o altre difficoltà cognitive.Disponibile susul proprio tablet Apple iPAD al link; la guida utilizza tecnologie diper accompagnare i visitatori in un viaggio personalizzato tra le meraviglie dell’antica Ercolano.

Attraverso giochi, attività e approfondimenti, i partecipanti potranno:

ricomporre virtualmente i mosaici antichi,

partecipare al lancio del giavellotto nella Palestra,

raccogliere monete sulla terrazza di Balbo,

restaurare reperti archeologici,

e molto altro ancora.

Gli esperti del patrimonio e il personale di supporto all’utilizzo dell’app accompagneranno i gruppi lungo il percorso nella città antica, trasformando la visita in un’esperienza condivisa, ludica e formativa.

Un Parco aperto a tutti

Il progetto “Cultura senza barriere” nasce con l’obiettivo di rendere il patrimonio culturale uno spazio realmente inclusivo, dove la tecnologia diventa strumento di partecipazione, conoscenza e divertimento.

Il Parco Archeologico di Ercolano conferma così la propria vocazione a essere un luogo accessibile a tutti, nell’ottica di un’accoglienza inclusiva e senza barriere.