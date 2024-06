Scholas Occurrentes e Ideabellezza, il bilancio di un anno di progetti insieme

Nella primavera dello scorso anno si apriva un anno ricco di progetti e sogni: Roma ospitava un grande appuntamento dedicato alla fondazione pontificia Scholas Occurrentes, organismo nato nel 2001 in Argentina come risposta culturale alla crisi politica, economica e sociale del Paese e poi diffuso in tutto il mondo grazie al contributo dell’allora arcivescovo Jorge Mario Bergoglio. Proprio Papa Francesco aveva salutato l’incontro di Scholas rispondendo alle domande di giovani e anziani di ogni angolo del pianeta.

In prima fila, a sostegno di Scholas, si è posto il Mezzogiorno l’Italia, che ha preso parte all’evento da autentica protagonista con attività volte a favorire il corretto sviluppo dei giovani e a prevenire situazioni di disagio attraverso progetti educativi di sport, arte, cultura, tecnologia, inclusione sociale, rispetto e tutela dell’ambiente.

Un’azienda campana, in particolare, ha voluto dare il suo supporto al programma Scholas Cittadinanza: la Gargiulo & Maiello S.p.A., da oltre cinquanta anni leader nazionale nella distribuzione all’ingrosso di prodotti di profumeria, cosmetica ed igiene della persona con una presenza capillare nelle 20 regioni italiane.

“La Gargiulo & Maiello S.p.A. ha preso parte al progetto ‘Napoli Città Educativa’ promosso da Scholas con molto entusiasmo. – spiegano Giuseppe e Alessandro Maiello, rispettivamente fondatore e amministratore delegato della azienda – Da sempre la G&M aderisce alle iniziative di responsabilità sociale, ma quando si tratta di Napoli il brand Ideabellezza non può non essere protagonista. La cosa che più ci ha entusiasmato di questo progetto è il fatto che coinvolge le giovani generazioni, dando un segnale tangibile alla crescita umana del territorio. Il fatto che questo progetto tocchi vari ambiti, dalla scuola allo sport – passando per le arti – rende il progetto molto completo e accompagna i giovani a percorrere la strada delle passioni, quelle passioni che poi accompagnano la crescita umana delle persone. Oltre al supporto economico da parte della G&M, è da sottolineare che l’azienda è stata coinvolta in tutte le attività del progetto stesso. In particolare, Ideabellezza è stata ‘attore-principe’ delle tappe del progetto e insieme a Scholas abbiamo costruito qualcosa che ha potuto far raggiungere appieno gli obiettivi del progetto. Sulla scia di quanto fatto in questi dodici mesi, stiamo già lavorando con Scholas al nuovo progetto che avrà degli obiettivi ancora più ambiziosi!”.

L’azienda campana Gargiulo & Maiello è un’impresa multicanale, cresciuta sui mercati dell’igiene per la casa e per la persona: con oltre mezzo secolo di attività̀, l’azienda si è specializzata nella distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di prodotti per l’igiene della persona e della profumeria, con un focus geografico e di mercato nel Centro-Sud.

