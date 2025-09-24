Scrittori Napoletani del Dopoguerra, sabato 27 in Fondazione Valenzi

A chiusura dell’iniziativa “Il Sabato della Biblioteca” un momento di studio e discussione dal titolo “Scrittori Napoletani del Dopoguerra: carteggio, dediche e disegni”, anche sotto il profilo dei rapporti e delle relazioni con Maurizio Valenzi.
Si parlerà in particolare di Luigi Compagnone, Luigi Incoronato e Domenico Rea, ma anche Mario Pomilio, Michele Prisco e altri ancora.
Gli anni Sessanta e Settanta a Napoli si contraddistinguono per vivacità ed impegno culturale.
Questo accade anche grazie a questo gruppo di scrittori che, attraverso iniziative editoriali e letterarie, contribuiscono alla sprovincializzazione della città.
Dopo i saluti di Lucia Valenzi, ne discuteranno i docenti di Letteratura Italiana Contemporanea dell’Università degli Studi L’Orientale Laura Cannavacciuolo e Marco Borrelli.
Per gli aggiornamenti sulle iniziative della Fondazione Valenzi iscriviti al Canale Whatsapp
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.