Scrittori Napoletani del Dopoguerra, sabato 27 in Fondazione Valenzi

A chiusura dell’iniziativa “Il Sabato della Biblioteca” un momento di studio e discussione dal titolo “Scrittori Napoletani del Dopoguerra: carteggio, dediche e disegni”, anche sotto il profilo dei rapporti e delle relazioni con Maurizio Valenzi.

Si parlerà in particolare di Luigi Compagnone, Luigi Incoronato e Domenico Rea, ma anche Mario Pomilio, Michele Prisco e altri ancora.

Gli anni Sessanta e Settanta a Napoli si contraddistinguono per vivacità ed impegno culturale.

Questo accade anche grazie a questo gruppo di scrittori che, attraverso iniziative editoriali e letterarie, contribuiscono alla sprovincializzazione della città.

Dopo i saluti di Lucia Valenzi, ne discuteranno i docenti di Letteratura Italiana Contemporanea dell’Università degli Studi L’Orientale Laura Cannavacciuolo e Marco Borrelli.

