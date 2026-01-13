Se c’è un aldilà. Il cinema di Claudio Calligari, mercoledì 14 Accademia di Belle Arti

- pubblicità -

Mercoledì 14 gennaio alle ore 11 presso il Teatro Antonio Niccolini dell’Accademia di Belle Arti di Napoli la Scuola di Cinema presenta una tavola rotonda per ricordare Claudio Caligari a 10 anni dalla sua scomparsa alla presenza dell’amico Valerio Mastandrea, di Simone Isola, Giordano Meacci e Francesca Serafini (produttore e sceneggiatori di Non essere cattivo), di Alain Parroni, regista, Raffaele Simongini, storico del cinema e documentarista, moderati da Gina Annunziata.

Claudio Caligari moriva il 26 maggio 2015, pochi giorni dopo aver concluso il suo terzo lungometraggio, Non essere cattivo. Aveva esordito nel 1983, con Amore tossico, divenuto un culto della scena underground. Tra i due titoli, solo L’odore della notte, a fine anni Novanta. È il prezzo pagato da un regista autenticamente indipendente, “non riconciliato”, che ha dovuto lottare per riuscire a realizzare i film che voleva: un cinema duro, libero, radicale. Una trilogia che lascia il segno e una lezione aperta sul fare cinema oggi.