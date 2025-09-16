Seminare futuro, domenica 21 a cura di Fisi a Visciano

- pubblicità -

Si terrà domenica 21 settembre, presso La Casa del Pellegrino di Visciano (NA) il convegno “Seminare futuro” organizzato dalla O.S. F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali a conclusione del consiglio nazionale della stessa. La giornata sarà divisa in tre momenti: uno dedicato alla scuola e alla cultura, uno alla salute e uno all’economia. Inizialmente si parlerà di come la crisi della democrazia incide su scuola e cultura.

Interverranno Elisabetta Frezza, giurista che da anni si batte per difendere la scuola italiana dalle derive dell’Agenda 2030 e Guido Cappelli, professore di Letteratura italiana all’Università di Napoli L’Orientale, specialista di letteratura e cultura dell’Umanesimo e del Rinascimento, e in particolare di pensiero etico-politico.

A seguire si parlerà di salute e umanesimo con Carlo Iannello, professore di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Gerardo Torre coraggioso medico di medicina generale che si è distinto per aver curato a casa i malati durante la falsemia del Covid e Davide Tutino professore di storia e filosofia, combattente non violento per i diritti umani e per la pace.

Nell’ultima parte della mattinata dedicata all’economia, interverrà l’ingegnere Fabio Conditi, Presidente dell’associazione Moneta Positiva. Concluderà i lavori il Segretario Generale della F.I.S.I., il Dott. Ciro Silvestri.