Sensuability & Comics, il concorso

- pubblicità -

Sensuability & Comics torna con la settima edizione del concorso che promuove una visione nuova e priva di pregiudizi della sessualità e della disabilità attraverso le illustrazioni e i fumetti.

Promosso dall’Associazione di Promozione Sociale “Nessunotocchimario” e sostenuto dalla collaborazione con COMICON, l’evento invita fumettisti e illustratori esordienti, o comunque non professionisti, a realizzare opere ispirate a scene romantiche, sensuali o erotiche su un tema che ogni anno cambia.

La mostra, poi, si avvale del prezioso contributo di maestri dell’arte del fumetto che, come ogni anno, donano lavori esclusivi destinati ad arricchire l’esposizione, che aprirà i battenti a Roma nel giorno di San Valentino 2025; nelle passate edizioni hanno donato le loro tavole artisti del calibro di Milo Manara, Tanino Liberatore, Fabio Magnasciutti, Frida Castelli, Josephine Yole Signorelli – Fumettibrutti e altri.

Sensuability & Comics vuole rompere i tabù sulla sessualità delle persone con disabilità e più in generale su corpi non stereotipati, proponendo una rappresentazione autentica e sensuale degli stessi; ampliare l’immaginario erotico attraverso l’arte, rappresentando con ironia la sessualità, che è un aspetto vitale dell’essere umano ed è di tutti e tutte. “La disabilità spesso viene rappresentata in modo distorto o parziale. Con questo concorso, diamo spazio a tutte le forme di disabilità, visibili e invisibili, e alle loro espressioni sensuali e ironiche, lontano dai soliti stereotipi, sfidando i luoghi comuni e invita alla libertà d’espressione, celebrando la bellezza intrinseca di ogni corpo, con tutte le sue imperfezioni” spiega Armanda Salvucci, ideatrice del progetto Sensuability.

Per quest’anno il tema scelto è la letteratura. Sono numerose le opere letterarie che si sono affermate come grandi classici del romanzo e che hanno aperto a un immaginario nuovo, aperto alla rappresentazione di corpi imperfetti ma profondamente sensuali. Due esempi su tutti: La Bella e la Bestia, che narra di un amore capace di trascendere l’aspetto esteriore, e Notre-Dame de Paris di Victor Hugo, che vede un protagonista animato da passioni intense. Sensuability propone, invece, di soffermarsi su quei corpi troppo spesso ignorati o addirittura offesi dall’immaginario collettivo, invitando i partecipanti a reinterpretare scene sensuali della letteratura, donando una nuova profondità ai personaggi e sottolineando la bellezza intrinseca di ogni corpo, con tutte le sue imperfezioni, esaltando così il potere che la letteratura ha di abbattere i pregiudizi.

Sfogliando e perdendosi tra le pagine dei grandi classici o degli autori moderni, si pensi a Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen, i Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, ai casi di Hercules Poirot o Miss Marple di Agatha Christie, gli artisti sono chiamati a raccontare attraverso le illustrazioni l’incontro tra la disabilità e la sessualità, nell’espressione gioiosa della sensualità e dell’erotismo. Uno sguardo nuovo che si fa portavoce di un invito a superare pregiudizi e limiti imposti da una società spesso eccessivamente uniforme.

Rivolto a fumettisti e illustratori esordienti dai 16 anni in su, il concorso accoglie artisti e artiste da tutta Italia. La partecipazione è gratuita e le opere – in formato digitale o cartaceo – devono essere inviate entro il 20 gennaio 2025 all’indirizzo email concorso@sensuability.it. La giuria, anche questa in fase di definizione, selezionerà le opere migliori che saranno esposte in una mostra a Roma dal 14 febbraio al 14 marzo 2025.

La locandina è realizzata da Kutoshi Kimino del collettivo Sputnik, rielabora una scena dell’Inferno di Dante, in chiave Sensuability. Da quest’anno, inoltre, il progetto si avvale anche della consulenza culturale di alino e di Pietro Cusi per l’allestimento.

I premi previsti per i vincitori includono una borsa di studio per il Corso di Satira di Fabio Magnasciutti presso Officina B5, una tavoletta grafica Wacom One Creative e l’ingresso per due persone a COMICON 2025, a Napoli o Bergamo.