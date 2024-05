Sette Opere per la Misericordia, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti, presentazione venerdì 10

Venerdì 10 maggio alle ore 11.00 al Pio Monte della Misericordia si terrà presentazione e preview stampa della mostra delle opere realizzate dalle allieve e dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti per l’iniziativa “Sette Opere per la Misericordia”.

L’appuntamento apre la VII edizione del più ampio progetto del Pio Monte che intende rinsaldare l’antico rapporto con l’arte contemporanea e che si sviluppa in due fasi parallele: il concorso dedicato a giovani talenti artistici con la mostra delle opere partecipanti, e l’esposizione e donazione delle opere di sette grandi artisti internazionali contemporanei che saranno presentati il prossimo giugno.

Interverranno:

Fabrizia Paternò di San Nicola, Soprintendente Pio Monte della Misericordia

Rosita Marchese, Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Napoli

Maria Grazia Leonetti Rodinò, Ideatrice e responsabile del progetto “Sette opere per la Misericordia”

Mario Codognato, Curatore del progetto “Sette opere per la Misericordia”

Giuseppe Gaeta, Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli

Saranno presenti le/i 23 giovani partecipanti alla VII edizione del progetto.

Nel corso della presentazione sarà illustrato il concorso “Sette Opere per la Misericordia”, bandito dal Pio Monte della Misericordia per promuovere borse di studio dedicate agli allievi e alle allieve dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, sarà presentato l’intero progetto e saranno annunciati i nomi degli artisti internazionali di questa VII edizione che esporranno in chiesa dal prossimo 13 giugno.