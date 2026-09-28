Settembre al Borgo Fabulae, oggi il gran finale

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Cinema, teatro e comicità accompagnano il pubblico verso il gran finale della 54ª edizione di Settembre al Borgo “Fabulae”, artisticamente diretta da Massimiliano Gallo. Dopo una settimana di spettacoli, concerti, proiezioni e iniziative diffuse a Casertavecchia, il festival saluta il pubblico con due appuntamenti recuperati dopo il rinvio causato dal forte vento: alle ore 18.30 la proiezione de “La Salita” al Cinema Teatro Città di Pace di Puccianiello e, alle ore 20.30, lo spettacolo “Gli uomini però sanno parcheggiare” al Teatro del Borgo.

IL SUCCESSO DI “IL BENE COMUNE”

La serata di ieri ha confermato la grande partecipazione che ha accompagnato l’intera edizione di Settembre al Borgo. La proiezione de “Il bene comune”, film scritto, diretto e interpretato da Rocco Papaleo, ha richiamato al Teatro al Borgo un pubblico attento e partecipe. Sentito anche il saluto dell’attore e regista lucano al pubblico attraverso un intenso videomessaggio.

La commedia corale, ambientata tra i paesaggi del Pollino, ha accompagnato gli spettatori nel viaggio di Biagio, ex militare e guida del Parco nazionale, e di Raffaella, attrice impegnata in un laboratorio teatrale all’interno di una casa di accoglienza. Insieme conducono quattro detenute in un’escursione premio verso un antico pino loricato. Il cammino diventa progressivamente un’occasione di confronto e trasformazione, capace di raccontare con ironia e delicatezza il valore della condivisione, delle seconde possibilità e delle relazioni umane.

L’accoglienza riservata a “Il bene comune” ha suggellato una giornata che ha animato Casertavecchia fin dal mattino con mostre, trekking, auto d’epoca e teatro itinerante, confermando la vocazione di Settembre al Borgo come manifestazione capace di mettere in dialogo linguaggi artistici diversi e di coinvolgere l’intero territorio.

“LA SALITA” CON MASSIMILIANO GALLO E PARTE DEL CAST

Il programma dell’ultima giornata prende il via alle ore 18.30 al Cinema Teatro Città di Pace di Puccianiello, a Caserta, con la proiezione di “La Salita”, film diretto da Massimiliano Gallo.

Al termine della proiezione il pubblico potrà incontrare il regista e parte del cast. Sarà un’occasione per entrare nel percorso creativo dell’opera e approfondire il lavoro che ha accompagnato la realizzazione del film. Nel cast figurano, tra gli altri, Roberta Caronia, Alfredo Francesco Cossu, Antonio Milo, Shalana Santana, Mariano Riccio, Gianfelice Imparato, Maurizio Casagrande, Francesco Siciliano e lo stesso Massimiliano Gallo.

L’incontro rappresenta anche uno dei momenti più significativi della giornata conclusiva: il direttore artistico torna davanti al pubblico non soltanto come guida del festival, ma come autore, regista e interprete, condividendo il proprio lavoro cinematografico con la città.

MARIA BOLIGNANO CHIUDE IL FESTIVAL CON “GLI UOMINI PERÒ SANNO PARCHEGGIARE”

Alle ore 20.30 il gran finale si sposta al Teatro del Borgo con “Gli uomini però sanno parcheggiare”, spettacolo scritto e interpretato da Maria Bolignano, accompagnata da “The Animespers Band”.

Con il suo stile diretto, brillante e ironico, l’attrice napoletana porta in scena differenze, stereotipi e piccoli paradossi del rapporto tra uomini e donne. Situazioni quotidiane, incomprensioni di coppia e luoghi comuni diventano il punto di partenza per un racconto comico nel quale il pubblico può riconoscersi, ridere e, allo stesso tempo, osservare da una prospettiva diversa abitudini e dinamiche spesso date per scontate.

La comicità di Maria Bolignano, sostenuta dalla musica dal vivo, accompagnerà così l’ultimo appuntamento di “Settembre al Borgo”. Al termine dello spettacolo sono previsti i saluti conclusivi del direttore artistico Massimiliano Gallo.

INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI

Entrambi gli appuntamenti sono aperti al pubblico anche senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili. La proiezione di “La Salita” inizierà alle ore 18.30 al Cinema Teatro Città di Pace di Puccianiello; “Gli uomini però sanno parcheggiare” andrà in scena alle ore 20.30 al Teatro del Borgo.

NEL PROSSIMO FINE SETTIMANA IL RECUPERO DEGLI EVENTI “LOCAL”

Con questa doppia proposta tra cinema e spettacolo dal vivo si conclude la sezione principale di “Fabulae”, la 54ª edizione di Settembre al Borgo. Nel weekend del 3 e 4 ottobre, però, il borgo di Casertavecchia ospita gli eventi “local” – a cura della Pro Loco Casertantica e della Pro Loco Casali del Carolino – che non si sono svolti nel fine settimana appena passato a causa del vento particolarmente intenso nelle vie del centro storico. Seguiranno comunicazioni ad hoc,

IL FESTIVAL

Settembre al Borgo è un progetto finanziato dalla Regione Campania attraverso le risorse della Delibera CIPESS n. 70/2024, organizzato dal Comune di Caserta e realizzato dalla Fabbrica Audiovisiva Napoletana s.r.l. La comunicazione è affidata a Oga Communication s.r.l. Partner del progetto sono la Pro Loco Casertantica e la Pro Loco Casali del Carolino. Official car partner Funari.