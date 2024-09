Settembre in Pineta, il gran finale

- pubblicità -

Sabato 21 settembre, il Teatro dei Piccoli (Viale Usodimare, Mostra d’Oltremare, Napoli) ospiterà l’ultimo appuntamento della rassegna Settembre in Pineta, con un evento di chiusura dell’estate: una festa all’aria aperta ricca di momenti di incontro, creatività e scambio culturale. Promossa dal Comune di Napoli e finanziata dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura, la rassegna curata da Casa del Contemporaneo, si inserisce nell’ambito di Affabulazione, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione di incontri tra diverse generazioni.

Gli ospiti potranno approfittare di tutta la giornata, portando un telo per picnic e godendo di momenti di relax tra le varie attività. Inoltre, il bar del Teatro dei Piccoli sarà aperto per l’intera durata della manifestazione. L’ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: 081 18903126 o 345 467 9142

La mattinata di eventi partirà alle ore 11 con una serie di laboratori e visite guidate pensate per coinvolgere sia i più piccoli che gli adulti, creando momenti di scoperta e creatività condivisa. Tra le proposte per i bambini, Esplora e Suona!, un laboratorio musicale curato da Salvatore Guadagnuolo, permetterà ai bambini dai 6 ai 9 anni di costruire strumenti musicali con oggetti comuni, trasformando materiali quotidiani in vere opere d’arte sonora. Per i più piccoli (dai 3 anni in su), insieme alle loro famiglie, ci sarà Musica e Gioco, un laboratorio-concerto interattivo a cura di Progetto Sonora, dove suoni e attività ludiche si fonderanno per stimolare immaginazione e divertimento.

Contemporaneamente, adulti e ragazzi dagli 8 anni in su potranno partecipare a Un Teatro d’Arte, una visita guidata al Teatro dei Piccoli a cura di Le Nuvole Arte, per esplorare il capolavoro architettonico degli anni ’30 progettato da Luigi Piccinato e il suo ruolo nella scena culturale napoletana. A fianco, Verde Speranza, una visita guidata al parco che circonda il teatro, offrirà l’opportunità di scoprire le particolarità botaniche e ambientali dell’area verde, accompagnati dagli esperti di Nuvole Scienza.

Alle ore 12, il pubblico sarà invitato a immergersi nello spettacolo Stand Up Opera, in cui l’opera lirica incontra la stand-up comedy. Luca De Lorenzo, accompagnato al pianoforte da Fabrizio Romano e diretto da Diego Lombardi, offrirà una performance divertente e ricca di spunti di riflessione, che esplora il mondo dell’opera attraverso un approccio ironico e moderno.

La giornata si concluderà con la performance I Follow You, risultato di un workshop di danza e movimento corporeo condotto da Maria Anzivino e Sara Lupoli. Ragazze e ragazzi tra i 10 e i 14 anni, dopo tre giorni di lavoro intensivo, porteranno in scena un’esplorazione creativa del movimento collettivo, per chiudere la rassegna con una espressione condivisa di energia e collaborazione artistica.