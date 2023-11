Si celebra l’inclusione a l’Antica Pizzeria Da Michele Aversa: chiusura del corso di pizzaiolo per persone con disabilità

Il progetto “Domani è un altro giorno – Organizzazione di servizi per l’inclusione lavorativa” – Laboratorio per Pizzaiolo si chiuderà mercoledì 15 novembre dalle ore 16:00, a L’Antica Pizzeria Da Michele Aversa. Durante la cerimonia di chiusura, i dodici corsisti dimostreranno le abilità acquisite durante il corso, preparando pizze per tutti i presenti. L’evento si concluderà con la consegna degli attestati.

<<Questa iniziativa è un esempio concreto di come la formazione possa essere uno strumento efficace per l’inclusione e per la promozione dell’uguaglianza nel mondo del lavoro per le persone con disabilità>> ha dichiarato Raffaella F. Alloni, direttore dell’Associazione Logos Formazione, ente di formazione che, con l’Ambito Territoriale C06 – Comune Capofila Aversa-, ha realizzato il percorso formativo, promosso dal “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” in attuazione della D.G.R. 127 del 15 marzo 2022, D.D. n 348 del 12/10/2022.

<<Il progetto si proponeva di favorire l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità attraverso la formazione della figura professionale del pizzaiolo, distintiva del nostro territorio campano in cui la pizza è oramai divenuto un simbolo al pari del Vesuvio – ha aggiunto la direttrice -. Ma mi sento di dire che, mai come questa volta, il momento formativo è stato caratterizzato da un continuo scambio di esperienze non solo fra i formandi e i formatori, ma anche con tutta l’organizzazione; i nostri discenti ci hanno portato una ventata di energie positive, di vitalità e di gioia nell’apprendere che ci siamo sentiti gratificati per il lavoro e l’impegno profuso, per cui la cerimonia di chiusura rappresenterà un momento di condivisione e riconoscimento per i ragazzi e tutti coloro che hanno contribuito a questo prezioso progetto>>.

L’evento vedrà la partecipazione dei corsisti, accompagnati dai loro genitori, insieme agli assessori di riferimento dei comuni dell’Ambito C06 e ad altre autorità locali.

L’Associazione Logos Formazione, con oltre vent’anni di esperienza, costituisce un punto di riferimento per giovani e adulti che desiderano acquisire nuove competenze o riqualificarsi per migliorare le loro prospettive di carriera. Inoltre, svolge un ruolo essenziale come intermediario tra le aziende alla ricerca di figure professionali specifiche e gli individui in cerca di opportunità lavorative, garantendo elevati standard di competenza professionale.