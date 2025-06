Si chiude il progetto Capodimonte Art Lab

- pubblicità -

Oltre 500 alunni coinvolti, 8 realtà culturali attive, 2 anni di attività continuativa tra scuola, museo e territorio, numerose giornate aperte al pubblico, laboratori, visite guidate, letture animate e performance immersive: si conclude martedì 3 giugno 2025, presso il 21° Circolo Didattico Mameli Zuppetta, il progetto Capodimonte Art Lab, un percorso didattico e culturale che ha messo in relazione bambini, famiglie, istituzioni scolastiche e patrimonio museale.

Ideato da En Kai Pan (capofila) e realizzato con Amici di Capodimonte Ets, Le Nuvole, in collaborazione con Archipicchia! Architettura per bambini, Axoloti e la libreria per l’infanzia Mio nonno è Michelangelo, il progetto è stato promosso dal Museo e Real Bosco di Capodimonte, in partenariato con il 21° Circolo Didattico Mameli Zuppetta e con il patrocinio del Comune di Napoli – Municipalità 3 Stella San Carlo all’Arena.

Finanziato con risorse europee tramite il programma Next Generation EU – PNRR M5C3 – Investimento 1.3, Capodimonte Art Lab ha rappresentato un modello di intervento integrato per contrastare la povertà educativa, rafforzare i legami tra scuola e museo e promuovere il valore del patrimonio culturale e ambientale.

I numeri del progetto: 2 anni scolastici coinvolti: 2023/2024 e 2024/2025; oltre 500 bambini partecipanti, di tutte le classi del circolo didattico Mameli Zuppetta; più di 20 laboratori realizzati in classe, al Museo e nel Real Bosco; giornate aperte alla cittadinanza, tra cui l’evento del 26 maggio, con oltre 300 presenze tra famiglie e cittadini; 6 linguaggi espressivi integrati: teatro, scienza, arte, botanica, scrittura, lettura e 3 sedi operative: la scuola, il Museo e il Real Bosco di Capodimonte.

Durante il biennio, gli studenti hanno partecipato a laboratori di scrittura creativa, lettura animata, audiovisivo, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale, nonché a percorsi teatralizzati e didattici tra storia dell’arte e botanica, con l’opera di Italo Calvino come filo conduttore tematico e narrativo.

Un ponte tra scuola, museo e comunità

Oltre al lavoro didattico nelle classi, il progetto ha avuto una forte vocazione territoriale, promuovendo giornate dedicate alle famiglie e alla cittadinanza della III Municipalità, con l’obiettivo di rafforzare la relazione tra il patrimonio culturale e la comunità locale. In questo quadro, si è consolidata una rete di dialogo tra insegnanti, operatori culturali e famiglie, a sostegno della genitorialità consapevole, della formazione civica dei più piccoli e della valorizzazione degli spazi pubblici.

Capodimonte Art Lab ha dimostrato che l’alleanza tra scuola, cultura e territorio può dare vita a esperienze educative trasformative, capaci di generare consapevolezza, senso di appartenenza e nuove visioni per il futuro dei più giovani.