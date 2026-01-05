Sirens di Valter D’Errico premiato al Capri Hollywood

- pubblicità -

Al festival “Capri, Hollywood” è stato proiettato il cortometraggio “Sirens” (14′) per la regia di Valter D’Errico. Un’opera che affronta con coraggio il dramma degli sbarchi, offrendo uno sguardo crudo e autentico su una delle emergenze più urgenti del nostro tempo.

La storia si concentra su un barcone affondato nel 2013 tra Lampedusa e Malta, un tragico evento che ha portato alla morte di circa 267 persone, tra cui 60 bambini.

Il corto racconta le vicende di coloro che fuggono dalla guerra e dalle persecuzioni, cercando una vita migliore in Europa. Attraverso una narrazione intensa e toccante, “Sirens” ci invita a riflettere sulle conseguenze delle politiche migratorie e sull’umanità dietro le statistiche, un tema che ci riguarda tutti.

Un mix unico di impegno sociale, arte e emozione. Un’occasione per riflettere, commuoversi e sostenere il cinema che fa la differenza.

Protagonisti: Annaluce Cuomo (al suo esordio sul grande schermo), una giovane attrice dal talento straordinario; Rajae Bezzaz, la nota inviata di Striscia la Notizia, in un ruolo intenso e inedito; Loredana Solfizi, maestra del teatro, che porta sullo schermo tutta la sua potenza espressiva.