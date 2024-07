Social World Film Festival, al chiostro la proiezione di “C’è ancora domani”

Successo internazionale per l’opera prima record d’incassi di Paola Cortellesi “C’è ancora domani”, che verrà proiettata in Arena Fellini del Chiostro della SS. Trinità e Paradiso il 1° luglio alle 20:30, in occasione della seconda giornata della 14esima edizione del Social World Film Festival, diretto dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo, che si tiene a Vico Equense fino al 7 luglio.

Dopo aver trionfato ai David di Donatello con ben sei statuette vinte, Paola Cortellesi si è aggiudicata anche il Nastro d’Argento come film dell’anno, per un’opera in bianco e nero che, attraverso l’Italia di ieri, arriva dritta al presente, sottolineando l’importanza di tutte le battaglie che le donne hanno combattuto per non essere considerate solo mogli, solo madri.

Durante la stessa serata, presso la Sala Lollobrigida del Cinema Aequa sarà proiettato il film premio Oscar “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino.

Ospite di giornata l’attore Sebastiano Somma, presente nel cast del film “Il diavolo è Dragan Cygan” di Emiliano Locatelli, in concorso al festival nella categoria “Concorso Internazionale”. Nel pomeriggio Somma incontrerà i giovani del festival in Sala Lollobrigida al Cinema Aequa, per poi partecipare al consueto red carpet e al dibattito in Arena Fellini sulle tappe che hanno segnato la sua carriera.

Durante la giornata proiezioni delle opere in concorso tra lungometraggi, documentari e corti presso la Sala Lollobrigida del Cinema Aequa, lo Spazio Vitti del cinema Aequa e la Sala Rosi del Museo del Cinema nell’Antico Palazzo di Città.

Attesi nei prossimi giorni Giacomo Rizzo e Mauro Recanati (2 luglio), Marco D’Amore, Gina Amarante e Yari Gugliucci (3 luglio), Lina Sastri (4 luglio), Sergio Assisi, Gianfranco Gallo e Luca Miniero (5 luglio), Matteo Garrone (6 luglio), Mariasole Pollio e Giovanna Sannino (7 luglio).

L’edizione è dedicata a Sandra Milo. La diva recentemente scomparsa verrà omaggiata con una retrospettiva a cura di Rai Teche tra interviste a Federico Fellini, le immagini della consegna del David di Donatello alla carriera e backstage dai set, una mostra fotografica in collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale.