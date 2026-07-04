Social World Film Festival, Mariana Rodriguez madrina

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Sarà Mariana Rodriguez ad aprire domenica 5 luglio il Social World Film Festival di Vico Equense, come madrina della 16a edizione.

La cerimonia inaugurale vedrà l’attrice venezuelana accompagnare la proiezione di “Buen Camino” di Gennaro Nunziante, commedia record di incassi che la vede protagonista acccanto a Checco Zalone, e vedrà la partecipazione di Enrico Tijani, tra i protagonisti di Mare Fuori, e degli attori di Un posto al sole Gina Amarante, Giorgia Gianetiempo, Vladimir Randazzo e Luca Turco, chiamati a salutare il pubblico dell’Arena del complesso delle Santissime Trinità e Paradiso.

Dal 5 al 12 luglio

Il festival, diretto dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo, sarà in programma fino al 12 luglio a Vico Equense, e porterà a Vico Equense alcuni dei protagonisti più attesi del panorama cinematografico nazionale e internazionale.

Il 6 luglio Enrico Lo Verso riceverà il Premio alla Carriera e incontrerà il pubblico prima della proiezione di “Cime tempestose”, premiato come Film Sperimentazione Sociale dell’Anno.

Il 7 luglio sarà ospite Marco D’Amore, che riceverà il riconoscimento di Serie Sociale dell’Anno per “Gomorra – Le origini”, mentre Fortunato Cerlino presenterà “Avemmaria”, premiato come Miglior Opera Prima Sociale.

L’8 luglio saliranno sul palco Fabio Balsamo, che presenterà anche il suo primo romanzo Non è quello che ci aspettavamo, e Aurora Venosa, protagonista della serie La Preside. In serata sarà proiettato “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson, insignito del premio come Film Internazionale Sociale dell’Anno.

Il 9 luglio sarà dedicato a Micaela Ramazzotti, alla quale verrà conferito il Premio alla Carriera. L’attrice incontrerà il pubblico prima della proiezione di “Felicità”, suo acclamato esordio alla regia.

Grande attesa per il 10 luglio con l’arrivo di Can Yaman, che riceverà il riconoscimento di Attore Internazionale Sociale dell’Anno. L’attore turco, reduce dal successo di Sandokan, terrà una masterclass dedicata ai giovani partecipanti del festival e incontrerà il pubblico nell’Arena Fellini. Nella stessa serata saranno presenti anche Mariasole Pollio, Giovanna Sannino e Anna Gaia Sole per introdurre “Come Romeo e Giulietta” di Giuseppe Alessio Nuzzo.

Premiazione sabato 11

L’11 luglio la cerimonia di premiazione, trasmessa anche in streaming, vedrà la partecipazione di Eduardo Scarpetta e Peppe Iodice. A seguire sarà proiettato “Mi batte il corazon” di Francesco Prisco. Tra gli eventi fuori concorso figurano anche “VAS – Quanto fa Male il Mondo Fuori?” di Gianmaria Fiorillo con Eduardo Scarpetta, “Quando il cielo cade” di Jay Ruggiano e il cortometraggio “SottoPelle” di Andrea Marsico. Spazio anche alla serialità televisiva con uno speciale dedicato alla sesta stagione di Mare Fuori, la proiezione de La ricetta della felicità e una giornata interamente dedicata a Gomorra – Le origini.

Tema Abbraccio e dedica a Claudia Cardinale

L’edizione di quest’anno è dedicata a Claudia Cardinale, già presidente onoraria del festival, celebrata attraverso il tema “Abbraccio”, che ispira anche la locandina ufficiale, una retrospettiva realizzata con Rai Teche e una mostra fotografica organizzata in collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale.

Cuore della manifestazione saranno le 142 opere provenienti da 42 Paesi, suddivise in nove sezioni competitive.

Completano il programma masterclass, workshop, sessioni di pitching, esperienze in realtà virtuale, il Mercato europeo del cinema giovane e indipendente, il progetto Giovani Visionari, iniziative dedicate a studenti e bambini, il panel UNICEF sulla comunicazione sociale, il tradizionale Wall of Fame e un corso di aggiornamento per giornalisti dedicato alla comunicazione della disabilità. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito.

La sedicesima edizione del Social World Film Festival, è organizzata dalla Città di Vico Equense e sostenuta dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, dalla Regione Campania e dalla Film Commission Regione Campania.