Social World Film Festival, tutti i premiati

Si è conclusa con la tradizionale cerimonia di premiazione la sedicesima edizione del Social World Film Festival, la Mostra Internazionale del Cinema Sociale diretta dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo.

Una serata, condotta da Roberta Scardola, che ha celebrato il cinema capace di raccontare il presente attraverso storie di forte impatto umano e sociale, premiando opere provenienti da tutto il mondo insieme ad alcuni dei protagonisti più apprezzati del panorama audiovisivo italiano.

Giuria Tecnica

Per la Giuria Tecnica, il riconoscimento come Miglior Lungometraggio è andato a Malavia di Nunzia De Stefano. Il premio per il Miglior Cortometraggio è stato assegnato a Laughing through the Dark di Alex Yu, mentre nella Settimana del Documentario ha conquistato il riconoscimento come miglior film Behind One Smile di Ena-Sanan Hdagha. Per la sezione Focus Occhio al Sud, il premio è andato a Licia di Gaia Marotta.

Giuria Popolare

La Giuria Popolare ha invece premiato Anna Di Francisca per la Miglior Regia del lungometraggio La bolla delle acque matte, mentre il riconoscimento per la Miglior Sceneggiatura è stato assegnato a Donghoon Yu per Returning Winter. Il premio per la Miglior Interpretazione è andato a Fausto Russo Alesi per La bolla delle acque matte.

Cortometraggi

Per i cortometraggi, la Miglior Regia è stata attribuita a Elisabetta Rocchetti per Super Vito, la Miglior Sceneggiatura a Gianni Spezzano per L’uomo di ghiaccio, mentre il premio per la Miglior Interpretazione è stato assegnato a Filippo Timi per Tempi supplementari.

Riconoscimenti a Eduardo Scarpetta e Peppe Iodice

Nel corso della serata conclusiva sono stati inoltre consegnati riconoscimenti speciali agli attori Eduardo Scarpetta e Peppe Iodice, accolti dal pubblico del Social World Film Festival in una serata che ha unito celebrazione, cinema e attenzione ai temi sociali, confermando ancora una volta la vocazione internazionale della manifestazione e il suo ruolo di punto di riferimento per il cinema impegnato.