Sotto la stessa luna, reading finale domenica 11

Domenica 11 gennaio alle ore 19 nel borgo angioino si conclude la manifestazione di poesia e reading fra tre quartieri e tre continenti nell’ambito di Altri Natali.

Sotto la stessa luna è una rassegna di tre reading e passeggiate poetiche ideata e realizzata dall’Associazione Culturale Taverna Est, nell’ambito di Altri Natali, la manifestazione dedicata ai Natali laici e agli incontri tra culture promossa e sostenuta dal Comune di Napoli.

Il progetto ha attraversato diversi quartieri della città – Pianura, Bagnoli e infine il centro storico – mettendo in dialogo comunità, lingue e immaginari di continenti differenti attraverso la poesia, l’ascolto e il camminare condiviso.

Il tutto nasce dal Dopolavoro Letterario, un’iniziativa di libero reading che da tre anni apre la Sala Sole, realtà culturale del centro storico, a chi ama scrivere e leggere.

L’appuntamento conclusivo è in programma domenica 11 gennaio alle ore 19.00 nel cuore di Napoli, tra Rua Catalana e la Sala Sole, e attraversa simbolicamente il cielo della Cina, ultimo orizzonte di questo viaggio poetico che ha unito quartieri e continenti sotto un’unica luna.

Il percorso prende avvio con una passeggiata poetica sonora nel borgo di Rua Catalana, riservata a un numero limitato di partecipanti e pensata come esperienza di ascolto immersivo dei luoghi, delle voci e delle storie che abitano il centro storico. Al termine della passeggiata, il pubblico è accolto alla Sala Sole – Spazio di Teatro per un reading che riunisce poeti, drammaturghi e autori e testi napoletani del centro storico e provenienti dalla Cina.

Sul piccolo palco della Sala Sole si incontrano esperienze di scrittura diverse: da chi dedica alla poesia brevi e preziosi tempi di libertà, a chi ha pubblicato volumi e attraversato la scena letteraria e teatrale. Un mosaico di voci che restituisce lo spirito di Taverna Est e della sua direttrice artistica, da oltre vent’anni impegnata in un lavoro che coniuga ricerca artistica, relazioni internazionali e attenzione profonda al contesto sociale.

Le tappe precedenti della rassegna hanno attraversato Pianura, con una passeggiata poetica dedicata alla comunità peruviana e al bosco del quartiere noto come La Selva, accompagnati da Ferdinando Palmer e Marilisa Mautones e Bagnoli, dove la poesia ha incontrato storie di autori della zona flegrea e di diversi paesi africani, coordinati da Djamila Ouedraogo, facendo emergere pratiche di attivismo, memoria e partecipazione.

L’intero progetto è seguito dal documentario Atlante Lunare, scritto e diretto da Notarbartolo, che segue le passeggiate come strumento di ascolto, raccolta di storie e coinvolgimento delle comunità. «A volte il documentario è stato un modo per raccogliere racconti, altre volte per coinvolgere le persone nel progetto. È stato prezioso scoprire ogni storia, sia di chi è arrivato in Italia da altri continenti, sia di chi vive molto vicino a noi».

Con Sotto la stessa luna, Taverna Est si conferma come una delle realtà culturali attive a Napoli capaci di intrecciare bellezza, progettualità artistica di respiro internazionale e cura attenta dei territori e delle persone che li abitano.

INFORMAZIONI

Sala Sole – Spazio di Teatro

Vico Piazza Nuova 20

Accesso anche da Vico Freddo a Rua Catalana 4

Centro storico di Napoli – Metro Linea 1, fermata Municipio

Domenica 11 gennaio 2026 – ore 19.00

Passeggiata poetica sonora: posti limitati (max 23 persone)

Reading finale: capienza più ampia

Prenotazione obbligatoria

WhatsApp: 351 803 7957

Email: tavernaest@yahoo.it