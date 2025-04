Spazi Mostra d’Oltremare per produzioni Rai

- pubblicità -

Il Centro di Produzione Rai di Napoli ha programmato per i prossimi anni importanti opere di ristrutturazione ed ammodernamento che vedranno coinvolta l’intera struttura di Fuorigrotta.

Il Direttore del Centro di produzione Rai di Napoli, Antonio Parlati, ha quindi segnalato al Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi la necessità di rinvenire spazi idonei per effettuare le registrazioni dei programmi che saranno in carico al Centro durante il triennio 2027/28/29.

Manfredi ha interessato della vicenda la Governance di Mostra d’Oltremare, che – d’intesa con l’Assessore comunale alle Attività produttive Teresa Armato – ha raccolto la sollecitazione e rinvenuto una soluzione condivisa con il Centro di Produzione Rai, al quale verrà concessa da Mostra d’Oltremare una opzione fino a gennaio del 2026 per utilizzare gli spazi interni maggiormente idonei per le esigenze del Centro di Produzione per la programmazione 2027 -2028 – 2029, in modo da salvaguardare il mantenimento di tutte le produzioni di Napoli.

Questo ulteriore intervento si inserisce nel quadro delle azioni che l’Amministrazione Manfredi ha già realizzato in sinergia con il Centro di Produzione di Napoli, tra le quali la stipula nell’anno 2022 di un protocollo d’intesa tra i due Enti per la valorizzazione e la realizzazione di azioni in favore del comparto dell’audiovisivo operante sul territorio della città di Napoli. Manfredi ritiene strategico per lo sviluppo economico, sociale e culturale della città – a cominciare dalla tutela occupazionale dei tanti lavoratori e maestranze impegnati nel Centro di Produzione – sostenere e valorizzare l’hub culturale della Rai di Napoli in modo da renderlo sempre più efficiente e attrattivo nel panorama nazionale.

“Siamo molto contenti del coinvolgimento della Mostra d’Oltremare che, anche grazie ai risultati in fatto di eventi e presenze, ricopre un ruolo centrale nella valorizzazione del brand Napoli di cui il comparto audiovisivo è ormai fiore all’occhiello. La Rai è un hub culturale d’eccellenza, la MdO un polo multifunzionale che con i suoi spazi può integrarsi senza alcuna difficoltà nel set a cielo aperto che è la nostra città”.

Così Maria Caputo consigliera delegata della Mostra d’Oltremare in merito all’accordo tra Comune di Napoli e Centro di Produzione Rai per la valorizzazione del comparto audiovisivo.

“Quello tra MdO e Rai – conclude Caputo – è un rapporto storico ormai consolidato, un sodalizio che è garanzia di successo”.