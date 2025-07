Storia e cultura sulle Rotte del Mediterraneo

- pubblicità -

Musei, siti archeologici e istituzioni culturali uniti in una rete di venti approdi, per raccontare, attraverso scavi, reperti e paesaggi, un’epoca affascinante: quella dell’età del Bronzo nel Mediterraneo.

Prendono il via gli incontri preliminari in Campania dell’Itinerario culturale de “Le Rotte del Mediterraneo nell’età del Bronzo”: un grande viaggio tra storia, mare e cultura. Il progetto verrà illustrato nell’ambito di una tavola rotonda, con un focus sulle isole di Procida, Vivara e Ischia, in programma mercoledì 23 luglio alle 11, presso la Necropoli tardo antica di San Vito a Pozzuoli.

Interverranno il sindaco di Procida Raimondo Ambrosino, l’assessore alla cultura di Pozzuoli Filippo Monaco, il direttore del Parco archeologico di Himera, Solunto e Monte Iato, Domenico Targia; il consigliere con delega alla Cultura e a Vivara Michele Assante del Leccese; la proprietaria dell’isola di Vivara Francesca Diana. L’incontro, che rientra nell’ambito dell’undicesima rassegna Villaggio Letterario, sarà coordinato da Vita Montalto e moderato da Anna Russolillo fondatrice delle Rotte del Bronzo e dall’archeologa Anna Abbate, vicepresidente delle “Rotte”. L’iniziativa coinvolge numerosi partner, tra musei, università, comuni, enti regionali, parchi archeologici, scuole e centri di ricerca, dando vita a un network che propone attività didattiche, scientifiche e culturali, iniziative artistiche, programmi di ricerca e scambi tra giovani generazioni. L’obiettivo della rete è la valorizzazione delle comuni radici mediterranee, con uno sguardo rivolto alla promozione del turismo culturale e sostenibile.