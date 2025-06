STORIÆ, la giornata di martedì 3

- pubblicità -

Tra racconti di impegno civile, un panino diventato cult e note in dialetto che celebrano la memoria collettiva, la settima edizione di STORIÆ – Archeologia e narrazioni ha offerto martedì 3 giugno una giornata intensa e partecipata, confermando il suo ruolo di spazio vivo per narrazioni che uniscono passato e presente, comunità e creatività.

Nel pomeriggio, presso la Torre del Molino, il primo incontro è stato dedicato al mondo del volontariato, con testimonianze vibranti da parte delle realtà che ogni giorno operano a favore della comunità isolana. Sono intervenuti Carlo Giordano per la Mensa del Sorriso, Rino Romano e Giovan Giuseppe Esposito per Pan Assoverdi Salvanatura, Francesco Sanzo per la Croce Rosa, e Patrizia Strazzullo per il circolo LaAV Isola d’Ischia. I loro racconti hanno evidenziato il valore umano e culturale del volontariato, come risorsa fondante della società ischitana.

A seguire, protagonista è stato l’imprenditore Nello Massa, inventore della “zingara”, una delle più iconiche pietanze made in Ischia nato negli anni Settanta in un locale di Ischia Ponte e diventato uno dei simboli gastronomici dell’isola. Con la sua consueta verve, Massa ha raccontato la genesi del panino, l’epopea commerciale che l’ha accompagnato e le altre idee pionieristiche sviluppate nel corso della sua carriera. L’incontro è stato arricchito dalla partecipazione degli studenti dell’IPS “V. Telese”, accompagnati dal docente Nino Sferratore, che hanno curato la preparazione e il servizio della zingara, valorizzando la dimensione educativa e professionale del mestiere. Il momento conviviale è stato reso possibile grazie al contributo dell’Azienda Agricola Ruffano e di Amarischia, che hanno sostenuto l’evento in nome della cultura agroalimentare locale.

La serata si è conclusa con il concerto di Pierpaolo Aiello, in arte OTTO, musicista e cantautore che da anni valorizza il dialetto attraverso brani originali, ironici e profondamente legati all’identità ischitana. Un’esibizione coinvolgente e autentica, capace di evocare storie comuni e memorie collettive con ritmo e leggerezza, chiudendo la giornata nel segno della cultura popolare.

Gli incontri sono stati moderati dal giornalista Graziano Petrucci e seguiti in diretta da Radio Sea Sound, che ha trasmesso interviste, impressioni e approfondimenti, restituendo tutta la vitalità del Festival al pubblico radiofonico.

In mattinata, si è svolta una visita guidata al Museo della Basilica di Santa Maria di Loreto, a Forio, curata dal direttore Agostino Di Lustro. Il percorso, articolato su sei sale, ha condotto i partecipanti tra manufatti sacri, ex voto e opere pittoriche, offrendo uno sguardo prezioso sulla devozione popolare e la memoria artistica della comunità foriana.

Il Festival STORIÆ – Archeologia e Narrazioni, ideato e diretto da Alessandra Vuoso, prosegue fino al 4 giugno con altri appuntamenti dedicati al dialogo tra storia, patrimonio e narrazione contemporanea.

L’eredità di questa settima edizione continuerà anche nei mesi a venire. Dal 16 al 19 settembre 2025, Ischia ospiterà infatti la Scuola Estiva di Scienze Storiche, promossa dal CEIC – Centro Etnografico delle Isole Campane/Istituto di Studi Storici e Antropologici in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il ciclo di conferenze, intitolato “Storici e antropologi si raccontano”, sarà rivolto in particolare agli studenti del Corso di Studi Magistrale in Scienze Storiche e vedrà la partecipazione di nomi di primo piano del panorama accademico nazionale e internazionale, tra cui Franco Barbagallo, Andrea Giardina, Marco Meriggi, Giuseppe Petralia, Valerio Petrarca, Anna Maria Rao, Donald Sassoon e Aldo Schiavone.

Un’occasione preziosa per intrecciare saperi, generazioni e sguardi sul mondo, nel segno della continuità tra ricerca, divulgazione e memoria.