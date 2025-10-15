Strane Coppie – Ascoltatori selvaggi sabato 18

- pubblicità -

Eventi che sembrano flussi e che simulano lo scorrere delle parole, come l’ omaggio a Elsa Morante che sarà una lettura integrale de Lo scialle andaluso che s’intervalla con la musica e con l’ascolto selvaggio dell’opera di Morante realizzata in diretta con la partecipazione di Antonella Cilento, Laura Bosio, Giuseppe Montesano, Marta Morazzoni .

Tra ascolti sospesi e stanze sonore, una stanza della Sibilla dove un’operatrice segna il destino degli spettatori coi tarocchi indicando le destinazioni degli spettatori lungo il percorso. Installazioni teatrali continue e con il cinema come protagonista. Altri ospiti saranno Luigi Pingitore, Leopoldo Siano e Josè Vicente Quirante Rives.

Al Museo Nitsch di Napoli ci saranno installazioni, eventi e conferenze: ASCOLTATORI SELVAGGI, la Lectio magistralis dello scrittore e critico letterario Giuseppe Montesano in dialogo con Leopoldo Siano.

Sulla terrazza del Museo si potrà respirare e praticare l’ascolto profondo, scalzi e in silenzio, in uno spazio nomade abitato da tracce di suono, luce e segno, durante la performance e l’Installazione di e con Iole Cilento, NADABRAHMA/ LA YURTA DEL RESPIRO.

Una lettura sull’ascolto epico che evoca un fiume scomparso di Napoli: Install’Azione SEPEITHOS. Il fiume scomparso di Napoli, a cura del theatrum phonosophicum, con Leopoldo Siano, allievo di Hermann Nitsch & Shushan Hyusnunts, artista armena.